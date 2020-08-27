罷免第一階段通過 陳致中：尊重

罷免高雄市議員陳致中的團體「鎮港除蟲隊」，今天接獲中央選舉委員會通知罷免第一階段提議人名冊過關，預計9月4日起啟動第二階段連署。陳致中對此表示尊重。

「鎮港除蟲隊」提議罷免陳致中理由包括形象不佳、問政不認真、對地方建設無具體建議、住所不在選區內等。

「鎮港除蟲隊」今表示，今天接到中選會的核准函文，表示罷免陳致中第一階段已達法定人數，後續將依規定前往中選會領取連署人名冊，並預計9月4日啟動二階連署。5日成立罷免陳致中總部，11月2日前完成3萬5000人連署書（法定2萬8062人）送中選會審查。

罷免陳致中的第一階段提議書8月3日送交提議人名冊，共3500份，中選會審查合格3300份，達法定規定人數。

對此，陳致中表示，尊重不同民意、恪盡民代職責，努力為地方服務，認真問政監督，加倍打拚做事回報選民。

高雄市前市長韓國瑜被罷免後，陸續有多個公民團體提出罷免市議員活動，包括剛退出時代力量的市議員黃捷及民進黨市議員陳致中等多人，其中陳致中第一個通過罷免提議。