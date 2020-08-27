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中選會通過一階罷免提議 陳致中：尊重不同民意

中央社 / 高雄27日電
發起罷免民進黨高雄市議員陳致中的「鎮港除蟲隊新生站」，日前北上赴中選會送出罷免陳致中第一階段的連署書3500份。圖／郭倫豪提供
發起罷免民進黨高雄市議員陳致中的「鎮港除蟲隊新生站」，日前北上赴中選會送出罷免陳致中第一階段的連署書3500份。圖／郭倫豪提供

「鎮港除蟲隊」今天接獲中央選舉委員會通知通過罷免高雄市議員陳致中第一階段提議人名冊，規劃9月4日起啟動第二階段連署，預計2個月完成連署。陳致中說，尊重不同民意。

「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪告訴中央社記者，提議罷免陳致中理由包括：陳致中形象不佳、問政不認真、對地方建設無具體建議、住所不在前鎮及小港選區內等。

他指出，罷免陳致中第一階段已達法定提議人數，今天接到中選會的核准函文，罷免總部將依規定於期程內派員前往中選會領取連署人名冊，預計9月4日啟動二階段連署。

罷中第一階段提議書於8月3日由郭倫豪送交提議人名冊共3500份，經中選會審查符合規定提議書有3300份，已達法定規定人數。

他指出，一階提議連署通過法定門檻，代表選民認同罷免陳致中才能快速完成連署。第二階段預計9月4日啟動，5日成立罷免陳致中總部，11月2日前完成3萬5000人連署書（法定2萬8062人）送中選會審查。

高雄市歷經罷免前市長韓國瑜後，有多個公民團體陸續提出罷免市議員行動，被鎖定議員包括聲明退出時代力量的市議員黃捷、民進黨市議員陳致中、林智鴻、康裕成等多人，其中陳致中是第一個通過罷免提議的對象。

面對罷免通過第一階段提議，陳致中回應，尊重不同民意、恪盡民代職責，努力為地方服務，認真問政監督，加倍打拚做事回報選民。

依據選罷法規定，罷免案提議階段要有該選區1%以上選民簽署提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且超過選區25%同意票數。陳致中是高雄市第10選區（前鎮、小港）市議員。

罷免 陳致中 中選會

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