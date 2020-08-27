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侯友宜宴請立委 葉元之：有高度又聰明

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員葉元之今指出，侯友宜現在談要不要選總統還太早，把市政做好就是累積政治最好的能量，侯宴請立委實在是「有高度又聰明」。圖／翻攝葉元之臉書
新北市議員葉元之今指出，侯友宜現在談要不要選總統還太早，把市政做好就是累積政治最好的能量，侯宴請立委實在是「有高度又聰明」。圖／翻攝葉元之臉書

新北市長侯友宜昨宴請新北藍綠12立委，盼能協助爭取預算，並作為與中央溝通的橋梁，新北市議員葉元之今指出，侯友宜現在談要不要選總統還太早，把市政做好就是累積政治最好的能量，侯宴請立委實在是「有高度又聰明」。

葉元之說，侯友宜民調高，就是因為「不沾政治，把市政擺優先」，很多市政滿意度高的市長，即便遇到大環境不好，但都可以連任成功，例如2014年的朱立倫、2018年的鄭文燦。

葉元之指出，行政院長蘇貞昌是看藍綠給預算，陳其邁上任高雄市長的第2天，蘇就給高雄50億，所以侯友宜趕快出手，請立委不分藍綠的幫忙爭取預算。

葉元之還說，蘇貞昌喜歡做球給女兒蘇巧慧，像是裝冷氣、開放小明回台，都說是蘇巧慧的建議，所以爭取預算只要有蘇巧慧，就成功了一半。

侯友宜 葉元之

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