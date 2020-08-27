聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯友宜宴請立委 葉元之：有高度又聰明
新北市長侯友宜昨宴請新北藍綠12立委，盼能協助爭取預算，並作為與中央溝通的橋梁，新北市議員葉元之今指出，侯友宜現在談要不要選總統還太早，把市政做好就是累積政治最好的能量，侯宴請立委實在是「有高度又聰明」。
葉元之說，侯友宜民調高，就是因為「不沾政治，把市政擺優先」，很多市政滿意度高的市長，即便遇到大環境不好，但都可以連任成功，例如2014年的朱立倫、2018年的鄭文燦。
葉元之指出，行政院長蘇貞昌是看藍綠給預算，陳其邁上任高雄市長的第2天，蘇就給高雄50億，所以侯友宜趕快出手，請立委不分藍綠的幫忙爭取預算。
葉元之還說，蘇貞昌喜歡做球給女兒蘇巧慧，像是裝冷氣、開放小明回台，都說是蘇巧慧的建議，所以爭取預算只要有蘇巧慧，就成功了一半。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言