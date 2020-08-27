內政部修法促危老屋改建 容積獎勵最高可達原容積1.3倍

內政部今天表示，今天部務會報通過「都市更新條例」部分條文修正草案，對於都更案內危險建築物，在已取得多數共識，並有完善安置配套的前提下，可簡化地方政府代為拆除的程序。此外也提高容積獎勵誘因，最高可達原容積1.3倍，希望雙管齊下，協助民間加速重建。

內政部表示，921大地震發生後，政府已修法提高建築物耐震設計規範，但1999年12月修法前的6層樓以上高風險建築物約有3萬6200餘件，這些建築物興建時因耐震設計標準較低，可能有耐震能力不足的問題，其中推估近1%的建築有危害公共安全疑慮，但由於戶數較4、5樓層集合住宅多，整合更為不易，加上獎勵不足，實務推動改建困難。

內政部表示，去年1月底完成「都市更新條例」修法及陸續完成相關子法後，透過明確的容積獎勵及稅捐減免優惠，已降低整合風險及所有權人負擔。對於少數不同意戶，經過公開、嚴謹的聽證及審議程序，及實施者與政府數次協調後，得以執行代為拆遷作業，目前地方政府已陸續有協助代為拆遷的案例。

內政部表示，這次修法搭配「建築法」代為拆除的機制，規定權利變換範圍內應行拆除或遷移的土地改良物，依直轄市、縣市主管機關認定有傾頹或朽壞而有危害公共安全者，可免除實施者與政府最後階段的協調程序，依「建築法」第81條規定，由地方政府直接拆除，以加快更新腳步。

內政部表示，草案雖強化政府對危險建築公權力的執行，但仍須先完備都更相關程序，以民眾應有的權益已獲保障為前提，包括完成都更事業計畫及權利變換計畫，多數所有權人已達成拆除重建共識，有公開、嚴謹的聽證及審議程序，已能確保權利變換相關分配的權益，及拆遷安置配套措施等。

內政部表示，這次草案也提高獎勵誘因，針對實施容積管制前的6層樓以上都市高風險建築物，放寬得以原建築容積1.2倍核計；另對於有危害公共安全的建築物，因有改善的迫切性，放寬得以原建築容積1.3倍核計，並得直接依獎勵上限額度建築。