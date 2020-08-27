馬稱「首戰即終戰」出自國防部報告 民進黨：斷章取義

前總統馬英九日前提醒台海若發生戰爭「首戰即終戰」、「美軍不會介入」，引發軒然大波，但馬稱相關內容來自國防部智庫報告，他引用是提醒蔡英文總統，身為總統，絕不能拿老百姓的生命財產開玩笑。民進黨今天回應，馬的說法是移花接木、斷章取義。

民進黨表示，「首戰即終戰」不是出自國防部的報告，而是中國意圖進犯台灣的戰略。馬英九和不敢挑戰黨內反改革勢力的國民黨主席江啟臣，把解放軍犯台的戰略，當作強迫推銷「九二共識」的理由，不誠實也不負責任。

民進黨說，事實勝於詭辯，馬英九的「首戰即終戰」，是替中國恫嚇台灣？還是善意提醒？「馬英九說，他的『首戰即終戰說』是引用國防院的報告，但其實馬故意去頭去尾，截用『中共政軍發展評估報告』的原文裡一句話：『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。但，原文這段是中國解放軍的戰略指導，也就是中國的立場，而不是戰爭的結果預測。這分報告真正目的，是在了解中國戰略意圖的同時，台灣在國防上應該加強的方向，而不是去接受喪權辱國的九二共識，馬英九用這份報告來恫嚇台灣，根本就是在幫中國做大外宣。」

民進黨說，面對中國的強兵黷武，台灣要做的不是放棄自己的自由民主，不是把主權割讓出去，而是要強化國防實力，也要與周邊國家加強軍事交流與合作。馬英九、江啟臣的邏輯，就像是指責家裡裝了防盜警鈴的人是「挑釁」，還要拿自己的安全跟財產當作「共識」換給想闖空門的歹徒，真是荒唐。

民進黨說，國際危機組織將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，破壞區域穩定的始作俑者報告直指就是中國。國民黨的政治人物說，「國際危機組織」今年6月的「危機觀察（CrisisWatch June 2020）」報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，都是因為民進黨政府造成的。但事實是，這分報告清楚點出，造成台灣區域安全威脅的，就是中國。國民黨不敢對中國的霸權主義說句話，卻反過來譴責安全受到威脅的台灣人，到底是站在哪一邊？