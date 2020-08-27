內政部修政黨法 違反規定可處分政黨負責人最高100萬

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

內政部今天表示，為了健全政黨發展，內政部今天通過「政黨法」部分條文修正草案，明定政黨違反規定可連帶處分政黨負責人最高100萬罰鍰，選任人員違反國家安全法或組織犯罪防制條例，經判決確定，得廢止政黨備案。

內政部發布新聞稿表示，今天部務會報通過政黨法部分條文修正草案，共翻修16條條文。

內政部表示，課予政黨負責人監督之責是這次修法重點之一，這次草案新增規定，對於政黨收受法定經費，應存入以政黨名義開立的金融機構專戶、每年度應依法申報財報及不得招收16歲以下黨員等相關規定，政黨負責人應負監督之責，若政黨違反規定，除依規定處罰政黨外，將連帶處分政黨負責人2萬到100萬元的罰鍰。

內政部表示，為避免政黨負責人角色混淆，草案明定政黨負責人不得兼任其他政黨的負責人或選任人員，另考量政黨負責人為政黨的關鍵職務，也新增規定曾犯國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法相關罪，經判刑確定者，不得為政黨負責人。同時修正政黨負責人年齡下限為23歲，以符合各類公職人員選舉被選舉人年齡下限。

內政部表示，為杜絕空殼政黨，確保政黨能遂行其功能，這次草案增訂政黨存續期間應持續招募黨員，維持100人以上黨員人數的規定，也明確規範黨員人數超過300人，得選出黨員代表，召開黨員代表大會，行使黨員大會的職權。以及黨員大會或黨員代表大會的召開，黨員或黨員代表應親自出席，若有不可抗力因素，才能例外以視訊方式舉行。

內政部表示，為避免謀利，草案也明定政黨辦公處所禁止出租，違者將處政黨10萬元以上50萬元以下罰鍰，經限期改善而不遵從者，並得按次處罰；針對政黨領取的補助金，也新增要求每年應有5％用於培育或促進單一性別政治活動，以提升性別的參政機會與能力。

內政部表示，針對部分政黨成員涉有侵害國家法益或聚眾實施暴力情事，不僅危及公共安全與社會秩序，更嚴重影響社會安寧及民眾觀感，因此草案新增對於政黨組織運作等決策具有實質影響力的選任人員，如有違反國家安全法或組織犯罪防制條例等，經判刑確定且情節重大者，得廢止其政黨備案。

內政部表示，修正草案也規定，經司法院憲法法庭宣告解散、自行解散或經廢止備案的政黨，不得以同一政黨名稱或簡稱再設立政黨及活動，其依政黨比例產生的立法委員，自判決生效日、解散或廢止備案日起，亦喪失資格。

內政部

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