影／滿意度破7成全國第一 侯友宜：還有很多工作沒做到很好

根據媒體最新民調，全台政治人物滿意度中，新北市長侯友宜以73%傲視群雄，衛福部長陳時中68%、蔡英文總統52%緊追在後，對此侯友宜表示，非常謝謝大家鼓勵跟鞭策，「其實還有很多工作都沒有做到很好，還要很多市民指正。」

民調顯示，12位國內政治人物滿意度依序為侯友宜73%、陳時中68%、蔡英文52%、桃園市長鄭文燦50%、台南市長黃偉哲49%、行政院長蘇貞昌48%、台中市長盧秀燕45%、副總統賴清德43%、高雄市長陳其邁42%、台北市長柯文哲32%、前總統馬英九30%、國民黨主席江啟臣29%。

對於滿意度最高，贏過當紅的陳時中跟蔡英文總統，侯友宜表示，非常謝謝大家鼓勵跟鞭策，我在新北市當市長，其實還有很多工作沒有做到很好，還要很多市民指正，希望在檢討的過程中，能自我挑戰、自我改變，讓城市變得更好，「我還要加油、努力，希望能夠達成市民的期待。」