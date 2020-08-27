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捷克90人訪團來黃珊珊批荒腔走板 蘇貞昌：沒講好就好好講

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
捷克訪團來黃珊珊批荒腔走板。圖／擷取自黃珊珊臉書
捷克訪團來黃珊珊批荒腔走板。圖／擷取自黃珊珊臉書

捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）將於8月30日率多達90人的參訪團抵台訪問，不過台北市副市長黃珊珊卻表示，台北市府至今不清楚捷克訪團的行程活動方式，批評安排是荒腔走板。行政院長蘇貞昌今出席活動時則表示，沒有講好就好好講，哪裡還沒有商量就繼續商量。

蘇貞昌說，如此大團、創歷史紀錄的龐大訪問團，達8國多名議員連署，不顧中國反對率代表團來台灣，且這一個月來也有駐外使館陸續新設，這是蔡英文總統領導有方的重大外交突破。

至於訪問團的活動，蘇貞昌說，訪團會到國會演講等等，當然跟地方都有連動關係，今天院會時也有提醒外交部，中央、地方要互相協力，將對台灣友善、重視的訪團好好辦好。

另外，總統府前副秘書長劉建忻將接任考試院秘書長，卻有報導指稱這是外放冷衙門且跟蘇貞昌有關。蘇貞昌則說，曾差點請劉建忻擔任部長，那個報導跟事實相反。

新北市長侯友宜昨宴請藍綠立委，希望能爭取前瞻經費。蘇貞昌說，這是一定要的，因為新北那麼大、人那麼多，自己又當過台北縣長，相關需要協助的都會協助，如同自己幫忙各縣市一般。

蘇貞昌 劉建忻 黃珊珊

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