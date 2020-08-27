蔡總統：疫情凸顯供應鏈在醫療用品和個人防護裝備風險

蔡英文總統下午於「澳洲戰略研究所」（Australian StrategicPolicy Institute, ASPI） 的「ASPI印太領袖對話」發表視訊演說並回答書面提問。對於新冠肺炎疫情在戰略上的影響，她說，台灣關注疫情對經濟的影響，尤其是全球供應鏈的重組。疫情凸顯當前供應鏈在提供基本醫療用品和個人防護裝備的風險。

蔡總統說，世界各地的自由市場經濟體都在密切關注全球貿易流量、供應鏈安全以及「回流」或重建某些戰略性產業的必要性。

蔡總統表示，台灣迅速動員個人防護裝備產業來對抗疫情，將口罩的日產能從100萬片增加到2000萬片。政府將提供更多的支持，讓一些戰略性產業留在國內，以確保重要物資供應無虞。台灣密切關注的產業有個人防護裝備、醫療用品、能源和食品。在當前的國際氛圍下，各國經濟尤其是關鍵產業，維持自我供應無虞，這是非常重要的。

蔡總統說，因為許多國內企業在全球供應鏈中發揮重要的連結作用，政府也密切關注國際經濟的變化。疫情加劇中國與美國及其他理念相近國家間的貿易對峙，確保國內企業準備好在當前的貿易環境中大展身手，尤其要考量製造地或市場的潛在變化。