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兩岸爆發衝突可能性 蔡總統：盼北京自制克盡大國義務

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

蔡英文總統下午於「澳洲戰略研究所」（Australian StrategicPolicy Institute, ASPI） 的「ASPI印太領袖對話」發表視訊演說並回答書面提問。對於兩岸爆發衝突的可能性如何，蔡總統表示，各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突。「我們期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務」。

蔡總統說，「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火。」因此，各方保持開放的溝通管道是很重要的，以避免誤解和誤判。國際社會密切關注香港局勢和中國在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台灣海峽的情勢。

針對台灣在這麼動盪危險的時期如何自處，蔡總統表示，確保台灣做好充分準備的三大關鍵：一、致力持續對兩岸政策採取務實一致的態度，如她在就職演說中所說，在兩岸關係上繼續秉持「和平、對等、民主、對話」的四項原則。國際社會可以繼續期待，在她的第二任期內，她對兩岸和平穩定的所有承諾，不會改變。

二、提升台灣的防衛能力。在當前情勢下，堅強的實力能夠帶來威懾效果，也能降低軍事冒進的風險。三、強化台灣和理念相近國家的連結，台灣將基於共享價值和共同利益，繼續與美國等理念相近國家建立更堅實的安全夥伴關係。

主持人進一步問到，台灣要尋求獨立嗎？有可能統一嗎？蔡總統說，「台灣是台灣，我們的存在無庸置疑。」我們有自己的政府，有自由的選舉制度，人民可以選擇自己的領導人，也有自己的軍隊和民主制度，不曾接受過北京管轄。她也要強調，「台灣的未來完全由台灣人民決定，這是我們一直的堅持。」

蔡總統指出，她也要重申台灣致力台海和平穩定的承諾。「只要有助雙方互蒙其利，我們樂願與中國協商，重要的是協商必須是基於『和平、對等、民主、對話』四項原則。」

對於如何解讀一中政策，是承認中國大陸的主權，或是接受競相主張一中的現狀？蔡總統表示，如同中國國家主席習近平去年初的聲明，北京的一個中國在本質上就是「一國兩制」，這是台灣人民無法接受的，尤其是我們已經目睹了香港的情況。

蔡總統說，台灣是個民主蓬勃發展的國家，中華人民共和國對台灣沒有管轄權，台灣的公民享有完全的政治權利，拒絕任何矮化台灣的意圖。而且，台灣致力維繫臺海和平穩定，相信國際社會也都注意到了。

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