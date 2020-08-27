蔡總統與澳洲智庫視訊 首次釋出台澳戰略合作訊息

蔡英文總統下午於「澳洲戰略研究所」（Australian StrategicPolicy Institute, ASPI） 的「ASPI印太領袖對話」發表視訊演說，也首次釋放台灣與澳洲的戰略合作的訊息。蔡總統表示，台灣和澳洲是印太地區重要成員，維護區域的和平與繁榮是我們的責任，也符合我們的最佳利益。

蔡總統指出，這個區域情勢變化快速，需要自二戰以來最全面的戰略調整。「『灰色地帶活動』就是我們必須共同面對的挑戰。」台澳在維繫區域的和平穩定及發展上，一直並肩站在最前線，我們都致力維護以規則為基礎的國際秩序，並且秉持透明及責任進行合作。「我們不樂見有國家違反國際規範，擴大軍力威脅並侵蝕自由開放的印太地區。」

蔡總統也藉由港版國安法的議題表示，密切關注東海與南海的潛在衝突熱點，呼籲國際社會保持警惕，並依據國際法，共同以和平方式解決任何議題或衝突。

此外，蔡總統更提到資通訊安全威脅的挑戰。蔡總統表示，近年來，台灣和澳洲的公私部門均遭受大規模、有組織的網路駭客攻擊。過去這些年，台灣政府致力發展資通訊安全產業，並建立安全網。希望善用台灣的經驗、專業知識和技術，協助印太國家改善網路安全，尤其是太平洋島國。

蔡總統說，台灣和澳洲，目標相同，不僅要改善資通訊環境，也要提供太平洋島國必要的配備來對抗假訊息，她堅信這是台澳另一個可以合作的領域。

在經貿議題部分，蔡總統表示，考量台澳兩國間目前的經貿關係，她期待儘速啟動台灣與澳洲間的「經濟合作協定」（ECA）談判，以發掘更多有益兩國的機會。其中之一，就是台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。台灣的參與，對會員國的澳洲，當然是利多。

蔡總統指出，這幾年來，台澳跨越地理距離，在許多領域相互交流，雙邊關係相當緊密。台灣注意到澳洲全力支持民主和自由，並對威權國家帶來的挑戰提高警覺。台灣人民對自己的民主感到自豪，對澳洲堅決支持，維護並促進民主，我們深受鼓舞。她有信心，台澳將共同成功面對未來的挑戰，維護區域的和平與繁榮。

蔡總統也在問答時指出，希望澳洲也認同台灣安全在印太地區的重要性，在香港事件之後，台灣站上自由民主的更前線，當然希望繼續與理念相近的國家一起合作，以確保台灣的安全，有利於區域的和平穩定。