快訊

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

苗栗縣議長鍾東錦上任主委 國民黨士氣大振

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨主席江啟臣今天在苗栗縣黨部深深一鞠躬，感謝鄉親長期支持國民黨。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣今天在苗栗縣黨部深深一鞠躬，感謝鄉親長期支持國民黨。記者范榮達／攝影

國民黨主席江啟臣今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦，接任苗栗縣黨部主委，縣長徐耀昌、苗栗農田水利會長謝福弘率先認捐200萬元、100萬元黨務經費，現場國民黨士氣大振，鍾東錦相信黨員的熱情，國民黨是有希望的，很快就會翻身。

鍾東錦今天接任國民黨縣黨部主委，江啟臣率秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、黃復興黨部主委臧幼俠等人到苗栗縣黨部，並參加黨代表、基層幹部座談，徐耀昌、立法院國民黨團總召林為洲、立委徐志榮、前代理黨主席林榮德，及苗栗縣前縣長劉政鴻等人到場。

江啟臣向在場人士一鞠躬感謝，他說，國民黨在苗栗縣，從過去到現在一直有機會服務，打下良好的基礎，及良好的印象，鄉親也長期展現對國民黨的支持，鍾東錦在國民黨最艱難時刻，願意接任縣黨部主委，值得掌聲，現在是共同面對挑戰、困難的時刻，「除了問黨能為你做什麼以外，也要問問自己可以為黨做什麼？」

鍾東錦則表示，國民黨縣黨部主委並非他的人生規畫，但接任就是責任，希望跟大家一起承擔壓力，激發參加黨務的熱情，他相信如果熱情再起，國民黨是有希望的，很快就會翻身的，他認為國民黨敵人太可怕，尤其是宣傳太厲害，國民黨要特別注意，他上任主委會全力以赴，做什麼像什麼，演什麼像什麼。

徐耀昌率先認捐200萬元黨務經費，表達認同與支持鍾東錦，謝福弘也跟進宣布認捐100萬元，不時有「國民黨萬歲」的歡呼聲，江啟臣帶領黨員高呼「國民黨勝利」的口號，會場氣氛到最高潮。

國民黨主席江啟臣（左）今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦（右），接任苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣（左）今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦（右），接任苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦，接任苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦，接任苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣今天在苗栗縣黨部帶領黨員高呼「國民黨勝利」的口號，會場氣氛到最高潮。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣今天在苗栗縣黨部帶領黨員高呼「國民黨勝利」的口號，會場氣氛到最高潮。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣（左）今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦（右），接任苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影
國民黨主席江啟臣（左）今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦（右），接任苗栗縣黨部主委。記者范榮達／攝影

國民黨 苗栗縣 江啟臣

延伸閱讀

黨全代會提案卡朱？ 江啟臣：不應想成針對個人

推修憲不打假球！藍下周二啟動修憲辯論 江啟臣親自坐鎮

國民黨傳黨代表擬提案「主席不得選總統」 江啟臣：依程序處理

徐耀昌誰來接棒？ 議長鍾東錦上任國民黨主委備受注目

相關新聞

高雄市長換人後淹水無人罵？關鍵點可能在韓國瑜

受西南氣流影響，南部昨日降下豪大雨，據水利局統計，高雄累積15件積淹水事件。甫上任的高雄市長陳其邁昨天也取消北部行程，到處勘災。以往高雄下大雨總在網路引起熱議，卻有網友質疑這次淹水為何沒什麼人討論，是

蘇貞昌：彰化作法證明了防疫有成 普篩沒有必要

彰化縣抗體血清調查報告今正式公布，彰化衛生局長葉彥伯指出，台灣現在很安全。行政院長蘇貞昌今表示，這次彰化作法證明了防疫有...

【重磅快評】萬人血清調查重大發現：「順時中」最安全

彰化縣萬人抗體血清調查的期中報告「掀牌」，初步說明了兩個重大發現：一是彰化很安全，台灣很安全；二是只有當科學研究的結論正...

蔡總統：疫情凸顯供應鏈在醫療用品和個人防護裝備風險

蔡英文總統下午於「澳洲戰略研究所」（Australian StrategicPolicy Institute, ASPI...

兩岸爆發衝突可能性 蔡總統：盼北京自制克盡大國義務

蔡英文總統下午於「澳洲戰略研究所」（Australian StrategicPolicy Institute, ASPI...

蔡總統與澳洲智庫視訊 首次釋出台澳戰略合作訊息

蔡英文總統下午於「澳洲戰略研究所」（Australian StrategicPolicy Institute, ASPI...

苗栗縣議長鍾東錦上任主委 國民黨士氣大振

國民黨主席江啟臣今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦，接任苗栗縣黨部主委，縣長徐耀昌、苗栗農田水利會長謝福弘率先認捐200萬元、...

蘇揆：台灣應以成功防疫迎向世界經驗為榮

行政院長蘇貞昌今天表示，捷克參議院議長維特齊不顧北京反對，30日將率團訪台，是該國30年來最高階層來台訪問；值得以這一次...

影／北流今啟動！蔡蘇皆出席 柯文哲：「股東見面會」不會尷尬

北部流行音樂中心今(27日)下午將舉行開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌皆會出席，台北市長柯文哲上午被問到，與兩人見面...

黨全代會提案卡朱？ 江啟臣：不應想成針對個人

國民黨全國黨代表大會9月6日登場，有黨代表提案主張黨主席要專任，放棄參加總統選舉，遭質疑意在「卡朱（朱立倫）」，國民黨主...

影／羅智強：蔡英文無法維護台海安全就下台

蔡英文總統與前總統馬英九近來為台海安全隔空交戰，國民黨台北市議員羅智強說，中共打壓台灣71年，為什麼馬英九執政8年台灣可...

宣示Keep Moving Taiwan　國民黨中央黨部上午換新裝

國民黨全代會9月6日登場，配合此次全代會「護台灣、保民主、拚未來」訴求，國民黨中央黨部上午也換新裝，原上次全代會以紙飛機...

熱門新聞

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

高雄市長換人後淹水無人罵？關鍵點可能在韓國瑜

旅行社出入團禁令再延長 這次「無期限」！

彰化萬人血清抗體10時公布 台大公衛、指揮中心全出席

黃捷突宣布退黨 時代力量高雄黨部：非常震驚、非常遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。