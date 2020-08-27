苗栗縣議長鍾東錦上任主委 國民黨士氣大振

國民黨主席江啟臣今天佈達苗栗縣議會議長鍾東錦，接任苗栗縣黨部主委，縣長徐耀昌、苗栗農田水利會長謝福弘率先認捐200萬元、100萬元黨務經費，現場國民黨士氣大振，鍾東錦相信黨員的熱情，國民黨是有希望的，很快就會翻身。

鍾東錦今天接任國民黨縣黨部主委，江啟臣率秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、黃復興黨部主委臧幼俠等人到苗栗縣黨部，並參加黨代表、基層幹部座談，徐耀昌、立法院國民黨團總召林為洲、立委徐志榮、前代理黨主席林榮德，及苗栗縣前縣長劉政鴻等人到場。

江啟臣向在場人士一鞠躬感謝，他說，國民黨在苗栗縣，從過去到現在一直有機會服務，打下良好的基礎，及良好的印象，鄉親也長期展現對國民黨的支持，鍾東錦在國民黨最艱難時刻，願意接任縣黨部主委，值得掌聲，現在是共同面對挑戰、困難的時刻，「除了問黨能為你做什麼以外，也要問問自己可以為黨做什麼？」

鍾東錦則表示，國民黨縣黨部主委並非他的人生規畫，但接任就是責任，希望跟大家一起承擔壓力，激發參加黨務的熱情，他相信如果熱情再起，國民黨是有希望的，很快就會翻身的，他認為國民黨敵人太可怕，尤其是宣傳太厲害，國民黨要特別注意，他上任主委會全力以赴，做什麼像什麼，演什麼像什麼。