影／北流今啟動！蔡蘇皆出席 柯文哲：「股東見面會」不會尷尬

北部流行音樂中心今(27日)下午將舉行開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌皆會出席，台北市長柯文哲上午被問到，與兩人見面會不會尷尬，柯文哲說不會尷尬，因為北流台北市有出錢，文化部也有出錢，大家都是股東，下午的會面就是「股東見面會」，至於會不會當面向「中央」提出一些請求，柯文哲說沒什麼特別的事，就說些股東見面該說的話。

捷克團30日將訪台，由於外交泡泡免除14天檢疫期，因此防疫工作更需慎重，而捷克團下榻台北飯店，拜會各政府機關都以台北為主，但傳台北市至今無法掌握行程，為此台北市副市長黃珊珊在臉書上砲轟中央荒腔走板，因為讓市民與捷克團所到之處進行分流，是馬虎不得的防疫工作。

柯文哲說，雖然台北市可以快速應對，但對縣市政府來說能愈早準備愈好，若時間太短，在動線與會面的安排就會不太方便。媒體追問到會不會覺得被中央刁難，柯文哲說「不要老是把人家想得很壞」，只是原先布拉格市長要到台北市來拜會柯文哲，但中央似乎有些意見，柯文哲解釋捷克團團進團出，要把其中一個拉出來，管理上有困難，因此改成他到旅館拜訪布拉格市長，省去大家的麻煩。

針對黃珊珊的說法，外交部發言人歐江安表示，捷克團的行程大多與立法院及中央部會有關，相關行程包括到立法院及政治大學演講的公開節目，也已陸續對外公布。另外捷克團的相關行程與接待，外交部強調上周的協調會，黃珊珊也有應邀參加，會中外交部都有提出細節做報告，未來也會持續向各單位說明捷克團訪台的行程。