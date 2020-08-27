黨全代會提案卡朱？ 江啟臣：不應想成針對個人

國民黨全國黨代表大會9月6日登場，有黨代表提案主張黨主席要專任，放棄參加總統選舉，遭質疑意在「卡朱（朱立倫）」，國民黨主席江啟臣今天在苗栗答覆提問時回應，他表示尊重黨員及黨代表提案的權利，但任何提案都不應該想成是針對個人。

苗栗縣議會議長鍾東錦今天接任國民黨縣黨部主委，江啟臣率秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、黃復興黨部主委臧幼俠等人到苗栗縣黨部，並參加黨代表、基層幹部座談。

有關全國黨代表大會有提案主張未來黨主席任內不能參選總統，遭到質疑意在卡前主席朱立倫參選，也引發關切，江啟臣答覆提問表示，國民黨是一個黨內民主的政黨，所以黨代表、黨員的意見，也有提案的權利，「我們都尊重」，也會照程序處理，一切照黨代表大會決議處理，任何的提案都不應該想成是針對個人。