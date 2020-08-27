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影／羅智強：蔡英文無法維護台海安全就下台
蔡英文總統與前總統馬英九近來為台海安全隔空交戰，國民黨台北市議員羅智強說，中共打壓台灣71年，為什麼馬英九執政8年台灣可以很安全，蔡英文執政卻不行，為什麼要陷台灣於危機？蔡當家作主無法捍衛和平，還去牽拖別人，那就直接下台，讓國民黨來做。
羅智強「公投綁大選」環島連署車隊今來到國民黨嘉義市黨部，媒體問到最近台海論戰時，羅智強說，國際危機組織過去17年來，把台灣列做8次不安全，其中4次是陳水扁執政、4次是蔡英文，馬英九0次，誰真正在維護台海安全很清楚。
羅說，民進黨一以貫之就是會操作「芒果乾」 ，蔡英文算計很簡單，國家越不安，她的選票越多，就是想要製造衝突 ，今天中共對我們的打壓，國民黨該抗議的時候也絕對會用力抗議，但絕對不是像民進黨這種方式，藉由國家不安，來牟取個別政黨利益。
羅智強說，國民黨向來反對中共軍事演習、軍機繞台，反對中共對台灣的一切打壓，但今天維持和平，只是單方面責任嗎？誰真正在捍衛中華民國、台灣民主，不是民進黨嘴巴說的算，要看實際行動。
羅智強說，這次拚公投綁大選，就是因為民進黨只會賣「芒果乾」，民生經濟題目他不在乎，要拚的就是民生經濟的公投，抱怨民進黨煽起兩岸仇恨、破壞兩岸和平是沒有用的，因為他就是要這麼做，重點是人民自己的覺醒。
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