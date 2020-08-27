宣示Keep Moving Taiwan　國民黨中央黨部上午換新裝

國民黨全代會9月6日登場，配合此次全代會「護台灣、保民主、拚未來」訴求，國民黨中央黨部上午也換新裝，原上次全代會以紙飛機為基調設計的大樓相關背板與布景主視覺，全都換成以三色藍為基底設計背板。

新背板將黨徽加大，並以三色藍寫出國民黨音譯KMT的K字母，強化國民黨主體印象，也訴求要「Keep Moving Taiwan」。