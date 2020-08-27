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推修憲不打假球！藍下周二啟動修憲辯論 江啟臣親自坐鎮
立法院9月可望成立修憲委員會啟動修憲工程，國民黨也將展開系列修憲議題大辯論確定黨版方向。為宣示推動修憲決心，主席江啟臣也決定全程出席辯論公聽會前專家學者會議，原週日在立院辦的會議也將延至下周二拉到中央黨部舉辦。
籌辦國民黨修憲議題辯論公聽會的國民黨立委李貴敏表示，憲法修不修？怎麼修？要支持什麼版本？關乎政黨路線與願景思考，國民黨必須聽取專業的憲政學者意見與評析，仔細剖析議案的妥適性與後續可能造成的變革效果及衝擊。
李貴敏說，國民黨絕不譁眾取寵或為了修憲而修憲，也不畫地自限，舉辦修憲辯論公聽會，就是要讓國民黨面向民眾，從學理、現實、國民黨願景凝聚共識，把理念之爭攤在陽光下，讓國民黨更民主，也更有戰力。
國民黨團總召林為洲表示，國民黨的修憲辯論絕對玩真的，他自己就將擔任廢考監修憲條文的正方，與五權憲法派的學者李復甸公開辯論主張。不過畢竟國民黨修憲辯論公聽會是要凝聚黨內對修憲議題的共識，林說，不會邀請民進黨參與。
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