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美台如膠似漆？孫大千：民進黨應要求川普表態這5件事
美國總統川普23日在接受福斯新聞節目「下一次革命」（The Next Revolution）專訪時表示，中國大陸知道若對台灣動武，他將會做什麼事情。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，既然美台關係如膠似漆，民進黨應該要求川普政府公開表態的幾件事情，如果川普總統連這幾件事情都不敢做，那就請滾遠一點，不要拿台灣作為美中角力的棋盤和戰場。
第一，倘若中國大陸對台動武，美國絕對會派兵協防台灣。請川普不要打迷糊仗，北京政府也許知道川普會做什麼反應，但是台灣人民並不清楚。
第二，請川普政府在聯合國大會公開提案支持台灣重返聯合國。不要每次只是鼓吹一些蝦兵蟹將站在第一線，自己永遠閃得遠遠的。
第三，請川普政府停止用開放美豬為條件壓迫台灣，儘速和台灣簽訂台美FTA。如果連一點點經濟利益都不願意讓步，就別談什麼兄弟情誼了吧！
第四，請川普政府公開宣示，美國放棄「一中原則」，承認中華民國的存在。不要只是修改黨內綱領，做一些無關痛癢的動作。
第五，請川普政府指派國務卿公開訪問台灣。不要只是派一個無足輕重的衛生部長，假藉聯合防疫之名，只會打擦邊球，遊走在灰色地帶。
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