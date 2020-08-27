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捷克團來黃珊珊怨被狀況外 外交部：上周開會她有來

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

北市副市長黃珊珊說，台北市府至今不清楚捷克訪團的行程活動方式；外交部發言人歐江安今天表示，中央流行疫情指揮中心已經就訪團舉行好幾次會議討論防疫措施，上周針對訪團開的協調會，外交部就捷克訪團的各項活動提出詳細報告，黃珊珊有應邀參加。

捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）應立法院邀請，30日將率團抵台訪問。黃珊珊昨天在臉書表示，截至目前為止，市府仍不清楚捷克團的行程活動方式，目前該團預計會在北市參訪，她擔憂若未能提早應變，屆時可能出現風險。

歐江安今天在例行記者會上回覆媒體詢問時表示，捷克參議長團的活動大多與立法院及中央部會有關，相關行程包括到立法院及政治大學演講的公開節目，也已陸續對外公佈。關於外交部安排參團的布拉格市長賀瑞普前往台北市府拜會市長柯文哲的部分，無論地點、動線還是防疫規定，外交部也和北市府涉外事務總監周台竹及秘書處等單位進行充分溝通。

歐江安說，針對捷克訪團住宿旅館防疫的部份，指揮中心及台北市政府衛生單位都有參與，並提供詳細的防疫建議，例如分層、分流、專用等，彼此溝通無礙。

歐江安說，指揮中心已數度舉行會議，討論捷克訪團的相關活動接待單位討論動線及防疫措施，上周開的協調會，黃珊珊本人也應邀參加，當天外交部也完整針對訪團各項節目提出詳細報告。

歐江安說，今天上午，指揮中心也邀請包括台北市政府在內的地方縣市政府及相關單位進行討論，外交部將持續配合辦理，詳細向各單位說明捷克參議長訪台行程。

捷克 北市 外交部

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