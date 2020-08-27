像股票有高低／選舉慘敗？柯文哲：把自己網紅模式套用到其他人很困難

根據TVBS昨天公布民調，在12位納入民調的政治人物中，新北市長侯友宜以73%的滿意度拿下第一，台北市長柯文哲排名第10，僅略高於前總統馬英九與國民黨主席江啟臣。對此，台北市長柯文哲上午參加交通會報前受訪指出，他要努力，也不可能一個產品從頭紅到尾，就像股票一樣，高高低低，現在是價格低的時候。

柯文哲說，這像公司重整，推出新產品再上去，但也不一定會上去，有的公司就倒閉，變壁紙也有可能，人生起起落落，這樣想就好了。

至於選舉保證金虧很多？柯文哲說，現在選舉太花錢，他們堅持不想花大錢的選舉，打起來滿吃力；柯說，高雄補選有慢慢檢討，一開始設定至少準備3千萬，結果才拿1千萬，結果基本需求都不夠，還沒打就一定慘敗，後來發現，想把自己的模式套用到其他人，但想想很困難， 他這種網紅政治明星，就大概這麼一、兩個，其他很困難。