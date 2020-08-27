得知有人默默為他點2年光明燈祝福 硬漢李四川也動容

前高雄市副市長李四川近日陪妻子去南投埔里，意外走進青天堂包公廟，廟方工作人員見到李四川相當興奮，透露有一名不願留下姓名者，被他兢兢業業地舖路精神感動，去年元月起為他點2年光明燈，得知素昧平生的民眾默默為他點燈祝福，讓李四川感動不已，在臉書發文分享這段小故事。

李四川說，他是8月23日陪妻子去南投埔里地母廟還願拜拜，當晚住埔里，一夥人吃飽飯後，妻子提議去吃一家芋圓剉冰，不湊巧店家休息，大夥有點失望，走回頭時看到青天堂包公廟，臨時起意進廟拜拜。

管理廟務的大姐態度和藹可親，見到李四川相當興奮，透露「副市長，有人看到你在高雄鋪路太辛苦了，幫你點了2年光明燈」，李四川很訝異，到點燈區一看，還真的找到了。

李四川想知道默默為他點燈的人是誰，想表達感謝，廟方大姐翻看登記簿，發現當時未留下點燈者姓名，李只好請這位大姐幫忙轉達「如果有再見到他，麻煩幫我跟他說，我非常感謝他」。

李四川說，當晚雖然沒吃到好吃的芋圓冰，但看到有不知名的朋友為他點燈祝福，相當感動也感激，成為這次旅途最美的回憶。