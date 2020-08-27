林峯正續任第二屆黨產會主委 林聰賢入列當專委

行政院今日宣布，不當黨產處理委員會第一屆任期至本月30日屆滿，已派聘新一屆人事名單，多為第一屆團隊留任，其中指定林峯正為主任委員，孫斌為副主任委員，許有為、林聰賢為專任委員，饒月琴、鄭雅方、張世興、李福鐘、林詩梅、吳雨學、賴瑩真為兼任委員。

行政院表示，上開委員任期依據黨產條例第18條第1項規定為4年，本次派聘時已併同考量政黨及性別比例，以符合黨產條例的規定。

行政院發言人丁怡銘指出，第一屆委員從無到有，奠定了黨產會的基礎，開啟了轉型正義的第一哩路，也與國史館、國發會檔案管理局以及眾多中央、地方機關合作，發掘了過去「國產變黨產」、「民產變黨產」等許多不為人知的歷史；黨產會成立至今四年來，也已作成應返還國家的處分金額總計約768億。

丁怡銘指出，由於黨產會自成立以來所做的相關處分，尚有多數案件仍在訴訟程序中，而過去政黨透過各種方式從國家及人民身上不當取得財產，黨產會的調查工作也仍在進行中，黨產會未來的任務將更加繁重，必須透過委員的專業能力，繼續執行不當黨產的調查、返還、追徵、權利回復等法定任務，該是人民的財產就還給人民，該是國家的財產就還給國家。

丁怡銘表示，第二屆委員除兼任委員沈伯洋因為教學研究不克留任，故不續聘外，其餘多為續任委員。其中林聰賢專任委員與賴瑩真兼任委員為新上任，林聰賢專任委員曾在台灣高等法院台中分院及新竹地方法院擔任公設辯護人，於中原大學及台灣大學任教，並歷任法扶新北分會執行秘書、副執行長；賴瑩真兼任委員部分，現為浩恆國際法律事務所主持律師，並擔任國家文化藝術基金會監事、台北市婦女新知協會常務監事、台北市政府教師申訴評議委員會委員。

丁怡銘說，兩位委員均有豐富與社會對話、轉譯複雜議題經驗，下一階段的黨產會將借重兩位委員長才，加強向社會說明黨產清理並非清算，而是建立政黨公平競爭、健全自由民主運作的必要路徑。