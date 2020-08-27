快訊

萬人血清抗體結果 葉彥伯：證明彰化很安全、台灣很安全

梅莎最快週六形成 恐達中颱等級 鄭明典示警：太強了不歡迎！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林峯正續任第二屆黨產會主委 林聰賢入列當專委

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
林聰賢將擔任黨產會專任委員。本報資料照片
林聰賢將擔任黨產會專任委員。本報資料照片

行政院今日宣布，不當黨產處理委員會第一屆任期至本月30日屆滿，已派聘新一屆人事名單，多為第一屆團隊留任，其中指定林峯正為主任委員，孫斌為副主任委員，許有為、林聰賢為專任委員，饒月琴、鄭雅方、張世興、李福鐘、林詩梅、吳雨學、賴瑩真為兼任委員。

行政院表示，上開委員任期依據黨產條例第18條第1項規定為4年，本次派聘時已併同考量政黨及性別比例，以符合黨產條例的規定。

行政院發言人丁怡銘指出，第一屆委員從無到有，奠定了黨產會的基礎，開啟了轉型正義的第一哩路，也與國史館、國發會檔案管理局以及眾多中央、地方機關合作，發掘了過去「國產變黨產」、「民產變黨產」等許多不為人知的歷史；黨產會成立至今四年來，也已作成應返還國家的處分金額總計約768億。

丁怡銘指出，由於黨產會自成立以來所做的相關處分，尚有多數案件仍在訴訟程序中，而過去政黨透過各種方式從國家及人民身上不當取得財產，黨產會的調查工作也仍在進行中，黨產會未來的任務將更加繁重，必須透過委員的專業能力，繼續執行不當黨產的調查、返還、追徵、權利回復等法定任務，該是人民的財產就還給人民，該是國家的財產就還給國家。

丁怡銘表示，第二屆委員除兼任委員沈伯洋因為教學研究不克留任，故不續聘外，其餘多為續任委員。其中林聰賢專任委員與賴瑩真兼任委員為新上任，林聰賢專任委員曾在台灣高等法院台中分院及新竹地方法院擔任公設辯護人，於中原大學及台灣大學任教，並歷任法扶新北分會執行秘書、副執行長；賴瑩真兼任委員部分，現為浩恆國際法律事務所主持律師，並擔任國家文化藝術基金會監事、台北市婦女新知協會常務監事、台北市政府教師申訴評議委員會委員。

丁怡銘說，兩位委員均有豐富與社會對話、轉譯複雜議題經驗，下一階段的黨產會將借重兩位委員長才，加強向社會說明黨產清理並非清算，而是建立政黨公平競爭、健全自由民主運作的必要路徑。

黨產會 丁怡銘 行政院

延伸閱讀

政院公布黨產會委員名單 林聰賢、賴瑩真為新任

聯合報社論／黨產條例釋憲，將檢驗大法官高度

影／亞洲唯一可出口 台灣國產豬肉力拚內外銷

黨產會：孫斌接副主任委員並兼發言人

相關新聞

高雄市長換人後淹水無人罵？關鍵點可能在韓國瑜

受西南氣流影響，南部昨日降下豪大雨，據水利局統計，高雄累積15件積淹水事件。甫上任的高雄市長陳其邁昨天也取消北部行程，到處勘災。以往高雄下大雨總在網路引起熱議，卻有網友質疑這次淹水為何沒什麼人討論，是

林峯正續任第二屆黨產會主委 林聰賢入列當專委

行政院今日宣布，不當黨產處理委員會第一屆任期至本月30日屆滿，已派聘新一屆人事名單，多為第一屆團隊留任，其中指定林峯正為...

馬英九動作頻頻！ 陳水扁：2024總統大選起手式

前總統馬英九最近頻頻出招，先總統陳水扁今天在臉書上表示，馬英九的「走鐘」行為讓他百思不得其解，但是有人告訴他說這是想要爭...

蔣萬安暖身選市長 羅智強：將心力投入催生公投綁大選

媒體報導國民黨立委蔣萬安為台北市長暖身起跑，台北市議員羅智強曾宣布要參選，但羅智強上午在臉書指出，未來一年，他會將心力投...

小英狂讚台美關係 AIT猛曬恩愛 王建民、郭泓志也來了

美國衛生部長阿查爾日前「旋風式」訪台，將近期的台美關係推向新熱點，在蔡英文總統不斷狂讚台美關係的同時，美國在台協會（AIT）的官方臉書近期無論是貼文還是照片，都大肆宣傳和台灣的友好關係，除了高喊和台灣是「真朋友，真進展」，還不時高調放台美合作的照片，讓人感覺台美間正在「大曬恩愛」。

AIT：電信商若聽從大陸指示 信任將不復存在

美國在台協會（ＡＩＴ）與駐美國台北經濟文化代表處（ＴＥＣＲＯ）昨天發布「台美５Ｇ共同宣言」。ＡＩＴ台北辦事處長酈英傑表示...

藍黨代表提案黨魁不能選總統 意在「卡朱」？

國民黨全代會九月六日登場，黨代表陳煥澤、莊杰森提案，主張「黨主席要專任，任內不得參加黨內初選，放棄參加總統選舉」。由於明...

劉建忻「放心交棒」 藍委：備詢閃不掉 後會有期

總統府副秘書長劉建忻將於九月一日轉任考試院秘書長，總統府表示，蔡總統考量考試院後續責任重大，因此同意劉建忻離任。不過，在...

劉建忻轉進考試院…核心幕僚外放 小英核心圈仍緊密

蔡英文總統最近核心幕僚大盤整，包括總統辦公室主任詹志宏出任海基會副董事長兼秘書長、總統府副秘書長劉建忻也將轉進考試院。不...

蔡總統核心幕僚 劉建忻任考試院秘書長

考試院新任正副院長及考試委員九月一日上任，總統府昨天發布總統令，特任總統府副秘書長劉建忻為考試院秘書長，從總統核心幕僚轉...

劉建忻將轉任考試院秘書長 林奕華：與蔡蘇角力有關？

總統府副秘書長劉建忻將轉任考試院秘書長，資格遭到質疑。國民黨團書記長林奕華表示，劉一直跟在蔡總統身邊扮演重要角色，民進黨...

劉建忻將轉任考試院秘書長 林為洲：退居二線躲砲火

總統府副秘書長劉建忻將轉任考試院秘書長，缺乏相關經歷卻要掌考試院未來長務運作大權，資格遭到質疑。國民黨團總召林為洲表示，...

熱門新聞

影／指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

又是台灣輸出病例！菲籍女性自台返國 確診新冠肺炎

妹妹被當人頭黨員「被投票」 黃捷宣布退出時代力量

旅行社出入團禁令再延長 這次「無期限」！

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

黃捷突宣布退黨 時代力量高雄黨部：非常震驚、非常遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。