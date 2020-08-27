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高雄市長換人後淹水無人罵？關鍵點可能在韓國瑜
受西南氣流影響，南部昨日降下豪大雨，據水利局統計，高雄累積15件積淹水事件。甫上任的高雄市長陳其邁昨天也取消北部行程，到處勘災。以往高雄下大雨總在網路引起熱議，卻有網友質疑這次淹水為何沒什麼人討論，是否因換人執政而有雙重標準。
西南風增強為南台灣帶來強降雨，高雄市26日雨勢滂沱，尤其岡山地區，24小時累積雨量已超過300毫米，道路路面水勢直漲，變成一片水鄉澤國的景象。新任高雄市長陳其邁緊急取消原訂北上行程，選擇留守坐鎮高雄，並前往勘災和督導防汛工程。
有網友昨天發問，他說高雄台南下大雨淹積水，以往都會把PTT高雄板推上熱門，討論熱烈，為什麼現在這麼安靜，質疑難道換了人執政，同樣議題就不罵了？
其他網友表示：「大概高雄感測器都壞了」、「時空背景不同」、「雙重標準正常運作」；但也有人幫新市長講話：「陳其邁才上任幾天？真要檢討也是檢討前朝吧」、「市區就沒積水是回報什麼」、「一直都有積水但很快就能退」。
有人認為主要原因在於前市長韓國瑜主打治水議題，所以若還淹當然怪他，而陳其邁並沒有說要在半年內治水。韓國瑜曾發豪語宣示高雄水患1年半可全部解決。今年五月時高雄梅雨季下豪雨，韓國瑜表示「老天要下多少雨不知道，但退水速度就是真功夫」，直誇過去一段時間清疏，治水有相當成效，119處積淹水都在一天內全消退，新鋪的600多條路都沒有破洞。
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