馬英九動作頻頻！ 陳水扁：2024總統大選起手式

前總統馬英九最近頻頻出招，先總統陳水扁今天在臉書上表示，馬英九的「走鐘」行為讓他百思不得其解，但是有人告訴他說這是想要爭取2024年總統黨內提名的起手式，但是他奉勸如果國民黨真的還想要重新執政，馬英九就「嘜擱出來亂了」

馬英九最近頻頻發表對台灣及兩岸的相關看法，引發政壇關注，陳水扁今天在臉書上表示，有人告訴他，馬英九會有這些「走鐘」言論，是馬想在2024年總統大選爭取黨內提名的起手式，司「馬」昭之心，大家都看懂了。

陳水扁批評，馬是做過總統的人，卻「為匪宣傳、唱衰台灣」，這不是很令人匪夷所思嗎？馬英九說過兩岸的不同，不是國籍的不同，而是戶籍的不同，也說過兩岸終極統一是國民黨唯一的選項，更說過九二共識是一中共識，不再各表，這樣的人讓國民黨輸掉2014年地方選舉，同時在2016年與2020年總統及立委大選中連敗，如果馬英九真的想國民黨有機會重新執政，就不要再出來亂了。