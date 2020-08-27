蔣萬安暖身選市長 羅智強：將心力投入催生公投綁大選

媒體報導國民黨立委蔣萬安為台北市長暖身起跑，台北市議員羅智強曾宣布要參選，但羅智強上午在臉書指出，未來一年，他會將心力投入催生公投綁大選。

羅智強在臉書指出，由於他早先就宣佈參與2022台北市長的選戰，媒體便來問他的看法，他的看法很簡單，為蔣萬安祝福。

羅智強說，對現在的他來說，他認為，2021年的「公投綁大選公投」比2022年台北市長選舉， 更急而重要。

投一次市長選舉，選出的是4年的市長，投一次總統選舉，選出的是4年的總統，但明年，如果「公投綁大選」公投通過，人民將可以做永遠的主人。

羅智強說，把被蔡英文和民進黨奪走的公投，為人民贏回來，對他來說，也同時對台灣來說，未來一年最重要的事就是「公投綁大選」公投，而國民黨有其他人有心要角逐台北市長，他都會為他高興，也會給予祝福。

羅智強說，說到底，不管未來是羅智強贏台北市長，還是蔣萬安贏台北市長，都是國民黨贏台北市長，君子之爭、多多益善、揖讓而升、精益求精，理念的勝利，永遠比個人的勝利重要。

羅智強說，他繼續拼公投，風雨無阻，為實踐理念，不管困難再大、風雨再狂，羅智強就是一步一印，勇往前進。