劉建忻將轉任考試院秘書長 林為洲：退居二線躲砲火

總統府副秘書長劉建忻將轉任考試院秘書長，缺乏相關經歷卻要掌考試院未來長務運作大權，資格遭到質疑。國民黨團總召林為洲表示，劉過去包含在民進黨或總統府歷練都是政治職務，此次出任考試院秘書長非常突兀，就是酬庸。

林為洲分析，劉建忻過去參贊民進黨黨務與總統府諸多人事、策略與評審操盤，卻因成之前總統府電郵門遭駭案當事人，遭受政治鬥爭質疑砲火猛攻，如今由府轉院，應該只是找個冷衙門位置，退居二線躲砲火。

林為洲揶揄，還好考試院還沒有廢，讓民進黨政府又多了一個位置可以酬庸，但因為考試院秘書長是「不重要的位置」，國民黨團不會杯葛劉建忻上任。因考試院過往慣例都是由秘書長到立院報告與備詢，林也說，劉絕對閃不掉，後會有期。