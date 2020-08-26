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時力退黨潮 時力高市議員林于凱：黨內溝通文化要檢討
時代力量高雄市議員黃捷今晚宣布退黨，同屬時代力量的高雄市議員林于凱說，這一風暴凸顯黨內溝通文化要檢討，「一場內部選舉，搞到兩個同志要退黨也是不容易」，他感到沉重但也只能祝福。
據了解，黃捷近來在許多議題上，與時代力量黨中央關係漸行漸遠，黃與民進黨一向互動不錯，民進黨可能向她招手，但黃捷說，她會先以無黨籍身分參政。
黨內人士評估，黃捷退黨決定對時代力量造成一定衝擊與傷害，但應該不至於馬上加入民進黨，會先沉澱，否則馬上加入另一政黨，恐怕也會自傷幾分。
時代力量內部紛爭擴大，先是爆出配票錄音檔，時力苗栗縣議員曾玟學日前宣布退黨，接著是黃捷的胞妹昨晚爆料，指其被當人頭黨員、｢被投票｣。
黃捷說，如果連黨內選舉都不盡公平，黨內民主早已蕩然無存。黨拒絕讓這些願意再給時力機會的人加入，「其實是拒絕改革，也拒絕我了」，她感到遺憾不捨也無力，宣布即日起退出時代力量決策委員改選，也退出時代力量，以無黨籍身分在鳳山選區繼續深耕，為高雄做事。
黃今晚在臉書發文宣布退黨消息，許多支持者留言打氣，有人留言說「好不容易到理由退出」、「支持的是黃捷不是時代力量」等。
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