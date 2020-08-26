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馬英九領軍大九學堂學員 走進澎湖四大戰役時光隧道
前總統馬英九今天率「大九學堂」近90名展開三天兩夜澎湖參訪行程，晚間在澎湖青年活動中心舉行晚會。此行馬英九化身「馬教授」，也邀請各領域專家學者、意見領袖與實務工作者，透過講座拓展學員視野，鼓勵青年參與公共政策，為國家培養未來領袖人才。
馬英九率「大九學堂」學員今午飛抵澎湖，澎湖縣長賴峰偉熱情接待，一行人先往西嶼參觀漁翁島燈塔、西台古堡等景點，晚間在澎湖青年活動中心餐敘與座談。
澎湖縣政府表示，馬英九基金會「大九學堂」此行將參訪四大戰役遺址日軍銅牆鐵壁彈藥庫、西臺古堡及桶盤、虎井、望安、七美等澎湖著名景點，縣府安排人事處長許明質簡報澎湖四大戰役歷史。澎湖縣
長賴峰偉設宴歡迎，期許透過此次課程，讓營隊成員更加認識澎湖在大航海時代歷史的重要性。
彭湖縣長賴峰偉表示，澎湖共發生過四大戰役，留下許多歷史古蹟，文化資產豐富，像全台僅存的銅牆鐵壁彈藥庫、台灣巡撫劉銘傳建立四大新式砲台及有百年以上歷史媽宮古城牆，都值得仔細探索。馬英九晚宴致詞時，對於賴峰偉的治績，則推崇有加。
澎湖縣西嶼銅牆鐵壁彈藥庫，原定年底才開放，這次提早開放迎賓，讓大九學堂學員先睹為快。
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