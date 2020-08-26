避免被民進黨訊息誤導 江啟臣辦台美線上論壇盼盡速訪美

國民黨智庫今舉辦「中華民國-美國線上論壇」。據了解，連勝文上任智庫副董事長時，黨主席江啟臣就定義智庫為與其他地區重要智庫的聯繫平台，亦即二軌對話的管道，因此策劃了這樣的台美智庫論壇，盼能突破對美關係是民進黨專利的假象，希望能提供正確資訊，以避免美方被民進黨提供偏頗的訊息所誤導，導致台灣發生更不利的狀況。

江啟臣在會議中致詞表示，美國在幫助我方拓展國際空間的角色無庸置疑。台灣目前迫切需要有意義參與世界衛生組織、國際民航組織及國際刑警組織等專門性國際機構，除台灣自身努力外，這些目標的實現都需要美國在內的國際社會協助。美國約莫自1990年代以來對臺灣所提供道德支持之重視，是臺灣能夠有意義地參與國際社會的關鍵之一。

江啟臣盼望在這波新冠肺炎疫情趨緩後，能盡快率團展開美國之行，這將是他今年３月就任國民黨黨主席及5月接掌國家政策研究基金會董事長之後的首次訪美行程。他堅信透過代表台灣理性與中道的聲音，國民黨的同仁與他都更能深化台美社會的理解與認同，並對美喊話：「我們都必須致力於此，不是嗎？」

智庫人士表示，連勝文上任智庫副董事長時，江啟臣就定義智庫為與其他地區重要智庫的聯繫平台，亦即二軌對話的管道，所以策劃了這樣的台美智庫論壇。在經費與執行過程所遇問題方面，由於國民黨財務拮据，皆由連勝文負責處理。

該人士表示，國民黨透過與美方重要智庫，同時是對民主、共和兩黨皆有影響力的學者舉辦論壇，此舉重新建立了國民黨與美國中斷數年的聯繫，也一舉突破了對美關係是民進黨專利的假象。

該人士強調，台美關係不是民進黨的禁臠，更不能被民進黨一黨把持。國民黨透過這樣的論壇，與美方重要智庫對話，來提供正確的資訊給美方有影響力的人士，以避免美方被民進黨提供偏頗的訊息所誤導，導致台灣發生更不利的狀況。