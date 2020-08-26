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江啟臣聲援馬英九提醒戰爭風險 民進黨：自相矛盾

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人顏若芳。圖／民進黨提供
民進黨發言人顏若芳。圖／民進黨提供

前總統馬英九與蔡英文總統連日來隔空交戰，國民黨主席江啟臣今在中常會上聲援馬英九。民進黨發言人顏若芳表示，中國國家主席習近平清楚定位九二共識就是一個中國，就是消滅中華民國的一國兩制，江卻力挺馬英九的主張，還聲稱國民黨就是中華民國開國政黨，根本是自相矛盾。

江啟臣今天表示，美中對抗情勢升高，共軍演習、共機繞台挑釁愈加頻繁，執政當局不應該對區域形勢毫無警覺，對於民主社會所提出的質疑，執政者更應該回歸事實權責來回應，不應該來刻意汙名化這些提醒了戰爭風險的人。

顏若芳表示，江啟臣剛上任國民黨主席時，信誓旦旦地說要推動黨務改革，檢討兩岸路線，但遭到前主席馬英九、吳敦義、連戰等黨內保守派大老反對後，態度立刻轉變、退縮，如今，去年習近平清楚定位九二共識就是一個中國，就是消滅中華民國的一國兩制，江卻力挺馬英九的主張，還聲稱國民黨就是中華民國開國政黨，根本是自相矛盾。

顏若芳指出，馬英九念茲在茲的「國際危機組織」在今年6月的「危機觀察」報告示警，真正原因就是因為中國軍事活動大幅增加，如軍機繞台挑釁愈加頻繁，不但使得台海緊張情勢加劇，更是公然對區域穩定的破壞。

顏若芳說，馬英九跟江啟臣昧於中國單方面破壞區域穩定的事實，不敢也不願譴責，卻反過來指責台灣人民對於主權的與自由民主的堅持，站在國際民主潮流的對立面，這不但讓國民黨始終無法擺脫「遇到中國就會自我矮化」的政黨印象，更遑論得到現今台灣社會主流民意所認同。

馬英九 國民黨 江啟臣

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