侯友宜宴請市籍立委 爭取前瞻2.0經費669億

新北市長侯友宜今晚在市府8樓宴請市籍立委，爭取前瞻2.0預算，目標約669億元，將投入軌道、城鄉、水環境、數位、友善育兒空間及人才培育促進就業6項建設。國民黨籍立委認為以新北400萬人口，前瞻預應該獲得一定比例補助才公平；民進黨籍立委也都表示基於職責本就詤為市民爭取建設經費。

有一說法是指侯友宜宴請立委是為了「下一步」布局，但侯友宜強調他是新北市長，一切以市政工作為前提；多次傳出可能參選市長的民進黨立委蘇巧慧則大笑說「這問題應該去問侯市長啊」。

新北市共有12席次立委，國民黨洪孟楷、林德福和羅明才都出席；民進黨林淑芬、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、江永昌、吳琪銘也到場。在侯友宜致詞前，余天、羅致政和賴品妤未到。

侯友宜說，他上任迄今有一段時間未跟立委雙向溝通，今晚邀請12名立委，報告這段期間的工作情況，也傾聽立委建議，把市政建設做得更好。更重要的是中央有很多議題，都要麻煩立委反映，也要拜託立委爭取資源，尤其這次行政院前瞻2.0預算，仍然需要立委爭取及行政協調，希望統合力量，全力爭取。

他說，新北市在前瞻1.0只獲得7%的經費約190億多元；如今前瞻2.0希望爭取669億元，新北則自籌723億元，且不包括中央已經核定的淡海輕軌、三鶯線和安坑輕軌和新北樹林線4案，以及北市編列的萬大中和線和環狀線南北段。