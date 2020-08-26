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劉建忻任考試院秘書長 黃榮村：十多年前就認識

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
新任考試院長黃榮村表示，劉建忻歷練過行政院研考會副主委、台南市政府副秘書長等職務，四年來在總統府負責院際事務的聯繫，對行政及立法部門溝通無礙，是理想的人選。聯合報系資料照片／記者馮靖惠攝影
新任考試院長黃榮村表示，劉建忻歷練過行政院研考會副主委、台南市政府副秘書長等職務，四年來在總統府負責院際事務的聯繫，對行政及立法部門溝通無礙，是理想的人選。聯合報系資料照片／記者馮靖惠攝影

新任考試院長黃榮村將於9月1日上任，他今天發出聲明表示，考試院秘書長一職，他將邀請總統府特任副秘書長劉建忻擔任。黃榮村表示，考試院作為國家人資部門，業務與各級政府息息相關，未來也將面對國會修法和修憲的議題，因此他在考量秘書長人選時，除了幕僚長對內的管理經驗外，也特別重視對外的溝通協調能力。

他表示，劉建忻歷練過行政院研考會副主委、台南市政府副秘書長等職務，四年來在總統府負責院際事務的聯繫，對行政及立法部門溝通無礙，是理想的人選。

黃榮村說，十多年前當教育部長時就認識劉建忻，對於劉擔任行政院長辦公室主任的協調能力印象深刻；在考試委員通過國會同意權的過程中，發現劉建忻對考試院業務並不陌生，並具備幕僚長的豐富經驗，便向劉提出加入團隊的邀請，最後也獲得了蔡總統的同意。

黃榮村表示，考試院新團隊有專業新血的加入，也有留任的成員以兼顧經驗傳承，相信在9月1日考試院正式上任後，政務的推動能夠無縫接軌；也會迅速盤點下階段的重大任務和期程目標，展現一番新氣象。至於考選部政務次長及保訓會政務副主委人選，目前還在徵詢階段，定案後將會盡速發布。

黃榮村指出，由於現任部長周弘憲已確定擔任下屆考試院副院長，銓敘部長一職將由台北教育大學教育經營與管理學系教授周志宏擔任。周志宏具有法律專業，授課領域為憲法、行政法與公務員法，對國家人事法規相當熟悉；也曾通過高考一級法制人員考試，做過基層公務員，之後並擔任過保訓會專任委員、高普考及專技考試的典試委員和閱卷委員、考試院及人事行政總處的法規會委員等職務。

黃榮村表示，他希望借重周志宏的人事法規專業和對考試院相關經驗，讓銓敘部的政務能在穩定中不斷革新精進。至於政務次長則由教育部主秘朱楠賢擔任，朱楠賢為人事行政體系出身，在教育部服務多年，熟悉人事法令與退撫制度，能夠襄助部長處理銓敘部業務。

考選部長由現任部長許舒翔續任。黃榮村說，許舒翔曾任環球科技大學校長，自2016年起擔任考選部政務次長，並於去年十月前部長蔡宗珍轉任大法官後升任部長至今，業務相當嫻熟，將倚重豐富經驗，繼續推動考選業務的穩健改革。

而保訓會部分，由於郭芳煜主委請辭退休，主委一職擬由現任銓敘部政次郝培芝轉任。黃榮村表示，郝培芝曾任國立臺北大學學務長及公共行政暨政策學系教授，之前就擔任過保訓會政務副主委，歷練了考試院兩個部會，專業與表現深獲好評。

考試院 劉建忻

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