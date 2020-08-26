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為何轉任考試院秘書長？劉建忻：氣力放盡領悟到該交棒

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府副秘書長劉建忻出任考試院秘書長。圖／聯合報系資料照
總統府副秘書長劉建忻出任考試院秘書長。圖／聯合報系資料照

總統府副秘書長劉建忻將於9月1日轉任考試院秘書長，他今天在臉書說明異動原因表示，其實在年初大選後沒幾天，他就向蔡英文總統請辭了，原因並不複雜，單純因為這個職務他實在做得夠久了，算一算到今天是4年3個多月，是27年來總統府的最高紀錄。

「這1500多天，我很清楚自己的責任有多重，遇事就擔、見洞就補、有責就扛。不管身上背負了幾人份的差事，我每一天都是卯足全力，所有的付出豐收、和曾經摔過的跤，都是人生最珍貴的足跡。」

劉建忻說，在1月11日總統大選之前，他心裡只有一個信念，就是用盡他全身的力氣幫助蔡總統連任，讓台灣可以繼續在蔡總統的帶領下，「成為讓我們驕傲的國家」。但在這個使命達成後，他覺得有點氣力放盡的感覺，左思右想，領悟到是該交棒的時候。

劉建忻說，此刻他能放心做出這個選擇，另一個很重要的原因是這個團隊已經成熟茁壯，「比我更年輕的政治工作者，他們可以承擔更重的責任，他們也比我更適合新的政治形態。我不會忘記這1500多天的日子，和團隊裡的所有兄弟姐妹們，我們一起成就的事、一起吃過的苦。沒有這群人，我做不好這個角色，也難安然度過三次代理秘書長的挑戰。」

劉建忻表示，很長一段時間，大家都對他說：「這裡沒有你真的不行」、「你老闆不會放你走」；事實上，也許在某個時刻的確是這樣，但不可能永遠都如此。所以他接受了考試院長黃榮村的邀請加入新團隊，感謝蔡總統的理解和成全，讓他有機會去接受全新的挑戰，做點不一樣的事，練一練新的功夫。

劉建忻指出，這輩子的職務，除了總統府這分工作外，他還沒有一張名片可以用超過3年。「沒辦法，雙子座就是這個毛病，耐不住暫停，總想像旅人那樣不斷移動，不斷嘗試新的事物，在下一段旅程中尋找新的動力。巴黎雖然瑰麗，但普羅旺斯也很迷人，人生只能不斷往前走，直到走不動的那一天。」

劉建忻 總統府 考試院

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