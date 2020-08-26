AIT：電信商若聽從大陸等威權政府指示 信任將不復存在

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天出席活動時表示，政府和電信商目前就5G部署所做的選擇，將深深影響未來，各國需要能夠相信並知道5G設備和軟體公司不會讓隱私和人權等受到威脅，若電信商聽從中國大陸等威權政府的指示，信任將不復存在，「因為中國缺乏獨立的司法機構或法治制度，對隱私上有限的保護會造成安全漏洞」。

AIT今天舉辦「台美5G共同宣言」論壇活動，酈英傑、外交部長吳釗燮和國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥出席，見證「AIT與駐美代表處（TECRO）5G安全共同宣言」的發布。

酈英傑說，美國支持全球數位經濟的蓬勃發展，希望所有人都能從5G不可限量的未來中受益，美國國務卿龐培歐今年4月宣布，國務院將要求所有進出美國外交機構的5G網路流量都需要經過一個「乾淨路徑」，「5G乾淨路徑」是一條點對點的通訊路徑，不使用有問題、不受信賴的通訊商所提供的傳輸、控制、運算或儲存設備，例如，華為和中興通訊，很高興台灣是「5G乾淨路徑倡議」的成員。

酈英傑說，台灣和美國與其他「乾淨」夥伴攜手合作，目的在於確保技術系統的乾淨，免受不被信賴的廠商干擾，保護公民和企業的敏感資訊不被威權政府竊取，從而促進國家安全。台灣的五大5G電信商都是美國國務院認證的「乾淨電信商」，這樣一個信賴的環境可以鼓勵美國與台灣通訊設備與網路安全公司的合作。

酈英傑說，這個月是「美台安全合作月」，當美方談到和台灣的安全合作時，多數人會想到軍售，但是社會所面臨的安全挑戰，包含傳統與非傳統的威脅，例如自然災害、不實資訊、及網路攻擊。美台的共享價值觀，以及面對新科技帶來的挑戰和機會的共同承諾，正是為什麼AIT將美台關係形容為「真朋友，真進展」的原因。