快訊

農遊券剩22天到期220萬張還沒用 農委會9月再推文旦券

【高教新實驗／下】台大教授若能1個打1000個 「生師比一體適用已落伍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AIT：電信商若聽從大陸等威權政府指示 信任將不復存在

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
AIT處長酈英傑出席「台美5G共同宣言」論壇。記者徐偉真／攝影
AIT處長酈英傑出席「台美5G共同宣言」論壇。記者徐偉真／攝影

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天出席活動時表示，政府和電信商目前就5G部署所做的選擇，將深深影響未來，各國需要能夠相信並知道5G設備和軟體公司不會讓隱私和人權等受到威脅，若電信商聽從中國大陸等威權政府的指示，信任將不復存在，「因為中國缺乏獨立的司法機構或法治制度，對隱私上有限的保護會造成安全漏洞」。

AIT今天舉辦「台美5G共同宣言」論壇活動，酈英傑、外交部長吳釗燮和國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥出席，見證「AIT與駐美代表處（TECRO）5G安全共同宣言」的發布。

酈英傑說，美國支持全球數位經濟的蓬勃發展，希望所有人都能從5G不可限量的未來中受益，美國國務卿龐培歐今年4月宣布，國務院將要求所有進出美國外交機構的5G網路流量都需要經過一個「乾淨路徑」，「5G乾淨路徑」是一條點對點的通訊路徑，不使用有問題、不受信賴的通訊商所提供的傳輸、控制、運算或儲存設備，例如，華為和中興通訊，很高興台灣是「5G乾淨路徑倡議」的成員。

酈英傑說，台灣和美國與其他「乾淨」夥伴攜手合作，目的在於確保技術系統的乾淨，免受不被信賴的廠商干擾，保護公民和企業的敏感資訊不被威權政府竊取，從而促進國家安全。台灣的五大5G電信商都是美國國務院認證的「乾淨電信商」，這樣一個信賴的環境可以鼓勵美國與台灣通訊設備與網路安全公司的合作。

酈英傑說，這個月是「美台安全合作月」，當美方談到和台灣的安全合作時，多數人會想到軍售，但是社會所面臨的安全挑戰，包含傳統與非傳統的威脅，例如自然災害、不實資訊、及網路攻擊。美台的共享價值觀，以及面對新科技帶來的挑戰和機會的共同承諾，正是為什麼AIT將美台關係形容為「真朋友，真進展」的原因。

酈英傑 AIT

延伸閱讀

台美發布5G共同宣言 吳釗燮：未來5G資安合作制度化

AIT：全球供應鏈重塑 台灣面對獨一無二好機會

相關新聞

為何轉任考試院秘書長？劉建忻：氣力放盡領悟到該交棒

總統府副秘書長劉建忻將於9月1日轉任考試院秘書長，他今天在臉書說明異動原因表示，其實在年初大選後沒幾天，他就向蔡英文總統...

影／黃捷親妹稱「被投票」 時力：入黨審查未完成 沒投票權

時代力量高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉昨(25)日在臉書揭露，自己變成時力的「人頭黨員」，黨員資格尚未通過審核，卻已在參與決策...

國民黨代表提案主席不得選總統 立委賴士葆：沒道理

有國民黨代表擬在全代會時提案要求黨主席不得選總統，有立委直言，這樣硬性規定沒道理；但有中常委認為，會這樣提案，是黨內有人...

劉建忻任考試院秘書長 黃榮村：十多年前就認識

新任考試院長黃榮村將於9月1日上任，他今天發出聲明表示，考試院秘書長一職，他將邀請總統府特任副秘書長劉建忻擔任。黃榮村表...

【即時短評】連演八點檔 時力變「錄音黨」只想抓內鬼

「國昌錄音」事件連環爆，苗栗縣議員曾玟學退黨時控訴，黨內沒人敢對錄音內容有一句批評，時至今日依舊；時力逃避討論被揭露的赤...

AIT：電信商若聽從大陸等威權政府指示 信任將不復存在

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天出席活動時表示，政府和電信商目前就5G部署所做的選擇，將深深影響未來，各國需要能夠相...

經營高雄硬土 藍營立委跨區成立服務據點

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺為敗選負責請辭，書記長蕭金龍代理主委，從總統大選、罷免投票到市長補選接連挫敗，高雄藍營氣氛低迷...

拿兩岸比三國赤壁 蘇貞昌難道要人民過連年戰災的苦日子？

三國故事因為文學的穿鑿附會，膾炙人口，拿三國評論政治就要小心了。英明的行政院長蘇貞昌硬要拿兩岸攀比赤壁之戰，赤壁一戰確立三國分裂，這大概才是蘇貞昌心之所向，可惜天下終歸一統，蘇貞昌難道認為分裂國家之下的連年征戰，兵疲馬頓，勞民傷財，這才是民進黨政府所要給予人民的未來嗎？

美共和黨綱友台文字不變 外交部：續深化關係

美國共和黨全國代表大會24日決議沿用2016年黨綱，重申台灣關係法與六項保證。外交部今天說，台灣與美國兩大黨長期維持緊密...

【重磅快評】只知赤壁不知麥城、彝陵 蘇貞昌書念一半

行政院長蘇貞昌舉三國演義赤壁之戰的典故，說那場戰役孫劉兩家不願投降，堅持抵抗曹操大軍到底，最後終於獲得勝利。蘇貞昌此言，...

蔡總統核心幕僚異動 劉建忻轉任考試院秘書長

總統府今天發布總統令，特任原總統府副秘書長劉建忻為考試院秘書長，台北教育大學教育經營與管理學系教授周志宏為銓敘部長，銓敘...

蘇震清辭中常委缺額 「英系」立委蔡易餘遞補

民進黨立委蘇震清日前因涉嫌收賄案遭羈押禁見，隨後主動辭去中執委及中常委職務，中執委缺額由高雄市前議員蔡昌達遞補，民進黨中...

熱門新聞

影／指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

又是台灣輸出病例！菲籍女性自台返國 確診新冠肺炎

數位身分證製作成本高 補領擬從200元漲到900元

錄音檔風波 黃國昌深夜回應：沒想過私下聊天會被公開

數位身分證補領收900元？內政部：安全標準達軍事機密

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。