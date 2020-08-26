經營高雄硬土 藍營立委跨區成立服務據點

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺為敗選負責請辭，書記長蕭金龍代理主委，從總統大選、罷免投票到市長補選接連挫敗，高雄藍營氣氛低迷，也出現改革聲量。中常委黃紹庭說，黨中央、地方黨部應強化年輕黨員政策論述能力。藍營在高雄沒有區域立委，立委李貴敏、鄭正鈐結合前立委張顯耀成立左楠服務處29日啟用。高雄市前新聞局長鄭照新接下文傳會副主委一職，他說，未來一大任務是加強黨在南部縣市的經營。

蕭金龍表示，新任高雄市黨部主委由中央黨部派任可能性較高，究竟是在地找人或外地派人來接，還未定案。莊啟旺說，大環境因素對縣市長選舉勝負影響大，黨中央必須痛定思痛展現決心，讓人民感受「國民黨要大力改革」。莊也說，布局必須超前部署，高雄市長陳其邁打出「2年拚4年」目標，藏不住拚連任企圖心，國民黨要盡快從各領域尋覓可戰人才，為下屆市長、市議員選舉做準備。

張顯耀坦言，與現任立委鄭正鈐、李貴敏攜手成立服務據點，串連力量與資源，希望加強地方服務，為藍營在2022年地方選舉、2024年總統及立委選舉備戰。

「走出同溫層！」國民黨中央委員孫健萍說，想擴大支持及拓票就要拿出策略，爭取知識藍、青年票、中間加淺綠等群眾，回應人民真實的需求與感受，重視社會公義、勞動權益與環境永續等，才能引發共鳴。

黃紹庭指出，高雄市長補選擔任陳其邁團隊發言人的綠營議員，各自歷經長時間幕僚歷練，展現政策論述能力，反觀國民黨過去較少給予年輕生代類似機會，培養新血輪刻不容緩。

學者鈕則勳直言，藍營選拔候選人，若還是採「喬」出來的人選，恐禁不起選民考驗，培養人才、選才途徑也是改革重點，要挑脫傳統取才路徑，才能提出讓人耳目一新的產品。