影／黃捷親妹稱「被投票」 時力：入黨審查未完成 沒投票權

時代力量高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉昨(25)日在臉書揭露，自己變成時力的「人頭黨員」，黨員資格尚未通過審核，卻已在參與決策委員投票時「投過票」。黃捷今(26)日凌晨臉書貼文為妹妹抱屈，黨中央在黃蓉詢問狀況後遲遲未回電，在黃蓉發文後才獲得回電，喊話改革寄望這次選舉，提出質疑呼籲黨中央說清楚。時代力量選舉委員會，今天下午在黨中央召開記者會回應此事。

時力選委會今解釋，黃蓉入黨審核尚未通過，因此不具有投票資格，發現自己「投過票」是因為使用已投過票的黨員投票連結所致，選委會為此誠摯的鞠躬道歉。針對黃蓉表示尚未收到入黨成功通知，時力官網卻顯示已繳過黨費，且黨員有效期限至2021年6月30日，選委會委員蔡惠婷表示，依照入黨辦法規定，在入黨申請後，只要超過30天沒有收到回覆，可以向紀律委員提出申訴。若是在申請入黨時同時繳交黨費，網頁便會顯示黨費繳交的有效期限，並不會區別與確認入黨是否成功，「如果造成誤會，我們對她非常抱歉」。

此外，蔡惠婷向黃家姊妹喊話，「絕對不會認為黃蓉是人頭黨員，因為黃捷是我們時代力量非常珍惜、而且重視的夥伴。以上種種的誤會與疏失，讓黃蓉到目前為止，無法參與本次決策委員會選舉的投票，就這一點我們選舉委員會，還是要跟黃蓉小姐再道歉一次」。