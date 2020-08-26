【重磅快評】只知赤壁不知麥城、彝陵 蘇貞昌書念一半

行政院長蘇貞昌舉三國演義赤壁之戰的典故，說那場戰役孫劉兩家不願投降，堅持抵抗曹操大軍到底，最後終於獲得勝利。蘇貞昌此言，應該是把中共比做曹操，孫權和劉被當成台灣和美國。先不講這樣的比喻在整體態勢下是否恰當，光是從前因後果看，這比喻就頗為失當，顯示蘇貞昌不但只看小說沒看正史，而且只看了一半。

赤壁之戰誠然是孫劉聯盟共同抵禦曹操的戰役，確立了三國鼎立的局勢，也是歷史上經典已少勝多的戰役。但首先，其實雙方實際兵力遠不如小說寫的八十萬比五萬這麼巨大，最多是二十幾萬對五萬左右。其次，雖說是孫劉聯盟，但實際上戰場主力始終是東吳，劉備軍不但貢獻有限，戰役末期甚至趁機取走了荊州四郡，種下後來孫劉聯盟破裂的遠因。

蘇貞昌看到孫劉聯盟在赤壁打敗曹操，但卻漏看了接下來的發展：劉備藉著借來的荊州西取益州，鎮守荊州的關羽趁勢北伐。沒想到東吳卻在後面偷襲，讓關羽最後敗走麥城，兵敗身死。孫劉聯盟因此破裂，接著是劉備討伐東吳，發動彝陵之戰。結果劉備全軍覆沒。

當然，蘇貞昌也沒看到更早之前，劉備曾經依附過曹操一陣子，甚至和曹操聯手消滅了呂布。蘇貞昌也沒看到在彝陵之戰前，孫權為了化解北方的壓力，向當時剛篡位稱帝的曹丕上表稱臣，以諸侯的名義上貢並受封。三國之間，哪有誰是什麼主戰派、投降派？

不管是史書三國志或者小說三國演義，都不是看戰史，而是看古人的政治智慧。就算是赤壁之戰有主和派，但後來孫權也沒有把主和派打成投降主義分子，其中代表人物的張昭，就還是擔負東吳的內政大任。選擇性的引經據典，除了凸顯自己的狂妄無知，也很難有其他功用了。

真正能從三國歷史或者過去所有歷史可以知道的是，不是什麼主戰派萬歲主和派就是投降派，而是戰爭永遠是不得不用的最後手段，輕易挑起戰端的沒有一個有好下場。政治人物存在的目的，是努力讓自己統治下的人民安居樂業，而不是為了延續自己的政治權力不擇手段。