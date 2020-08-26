蔡總統核心幕僚異動 劉建忻轉任考試院秘書長

總統府今天發布總統令，特任原總統府副秘書長劉建忻為考試院秘書長，台北教育大學教育經營與管理學系教授周志宏為銓敘部長，銓敘部政務次長郝培芝將出任公務人員保障暨培訓委員會主任委員。

劉建忻是蔡總統在執政前就倚重的幕僚，年輕又是「活棋」，任內數度代理府秘書長，雖未被「扶正」也無損重要性。劉建忻一直是蔡總統核心幕僚，擔任府副秘書長輔佐總統，又可隨時代理秘書長職務。這次出任考試院秘書長，據悉也被賦予特別任務。

總統府發言人張惇涵表示，考試院黃榮村院長近期向劉建忻邀請，盼劉能出任考試院秘書長，希望憑藉其長年對政府運作及政策溝通之熟稔，協助推動考試院相關業務。而蔡總統也考量考試院後續責任重大，尊重黃榮村的邀請，也同意劉副秘書長的離任，期盼能夠借其完整歷練，襄助即將就任的黃院長及考試院新團隊順利推動各項業務。至於總統府副秘書長之遺缺，將待人選確認後，再行對外說明。