快訊

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統核心幕僚異動 劉建忻轉任考試院秘書長

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府副秘書長劉建忻出任考試院秘書長。圖／聯合報系資料照
總統府副秘書長劉建忻出任考試院秘書長。圖／聯合報系資料照

總統府今天發布總統令，特任原總統府副秘書長劉建忻考試院秘書長，台北教育大學教育經營與管理學系教授周志宏為銓敘部長，銓敘部政務次長郝培芝將出任公務人員保障暨培訓委員會主任委員。

劉建忻是蔡總統在執政前就倚重的幕僚，年輕又是「活棋」，任內數度代理府秘書長，雖未被「扶正」也無損重要性。劉建忻一直是蔡總統核心幕僚，擔任府副秘書長輔佐總統，又可隨時代理秘書長職務。這次出任考試院秘書長，據悉也被賦予特別任務。

總統府發言人張惇涵表示，考試院黃榮村院長近期向劉建忻邀請，盼劉能出任考試院秘書長，希望憑藉其長年對政府運作及政策溝通之熟稔，協助推動考試院相關業務。而蔡總統也考量考試院後續責任重大，尊重黃榮村的邀請，也同意劉副秘書長的離任，期盼能夠借其完整歷練，襄助即將就任的黃院長及考試院新團隊順利推動各項業務。至於總統府副秘書長之遺缺，將待人選確認後，再行對外說明。

考試院 劉建忻

相關新聞

影／黃捷親妹稱「被投票」 時力：入黨審查未完成 沒投票權

時代力量高雄市議員黃捷的妹妹黃蓉昨(25)日在臉書揭露，自己變成時力的「人頭黨員」，黨員資格尚未通過審核，卻已在參與決策...

國民黨代表提案主席不得選總統 立委賴士葆：沒道理

有國民黨代表擬在全代會時提案要求黨主席不得選總統，有立委直言，這樣硬性規定沒道理；但有中常委認為，會這樣提案，是黨內有人...

經營高雄硬土 藍營立委跨區成立服務據點

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺為敗選負責請辭，書記長蕭金龍代理主委，從總統大選、罷免投票到市長補選接連挫敗，高雄藍營氣氛低迷...

拿兩岸比三國赤壁 蘇貞昌難道要人民過連年戰災的苦日子？

三國故事因為文學的穿鑿附會，膾炙人口，拿三國評論政治就要小心了。英明的行政院長蘇貞昌硬要拿兩岸攀比赤壁之戰，赤壁一戰確立三國分裂，這大概才是蘇貞昌心之所向，可惜天下終歸一統，蘇貞昌難道認為分裂國家之下的連年征戰，兵疲馬頓，勞民傷財，這才是民進黨政府所要給予人民的未來嗎？

美共和黨綱友台文字不變 外交部：續深化關係

美國共和黨全國代表大會24日決議沿用2016年黨綱，重申台灣關係法與六項保證。外交部今天說，台灣與美國兩大黨長期維持緊密...

【重磅快評】只知赤壁不知麥城、彝陵 蘇貞昌書念一半

行政院長蘇貞昌舉三國演義赤壁之戰的典故，說那場戰役孫劉兩家不願投降，堅持抵抗曹操大軍到底，最後終於獲得勝利。蘇貞昌此言，...

蔡總統核心幕僚異動 劉建忻轉任考試院秘書長

總統府今天發布總統令，特任原總統府副秘書長劉建忻為考試院秘書長，台北教育大學教育經營與管理學系教授周志宏為銓敘部長，銓敘...

蘇震清辭中常委缺額 「英系」立委蔡易餘遞補

民進黨立委蘇震清日前因涉嫌收賄案遭羈押禁見，隨後主動辭去中執委及中常委職務，中執委缺額由高雄市前議員蔡昌達遞補，民進黨中...

影／黨產釋憲結果將公布 江啟臣：國民黨不會任人宰割

司法院大法官會議即將在28日公布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲結果。國民黨主席江啟臣今在中常會表示，在蔡英...

引述吳釗燮投書 義媒：台灣克服疫情後盼加入聯合國

義大利電子媒體「義大利商業報」（Affaritaliani.it）日前引述外交部長吳釗燮投書指出，台灣在成功對抗2019...

台非商機研討會 索馬利蘭駐台代表現身盼經貿合作

索馬利蘭駐台代表穆姆德今天說，索國戰略地位重要，在全球新局勢下，台索雙方應把握機會，促進共同利益、強化經貿關係

影／聲援馬英九 江啟臣：蔡政府不該汙名提醒戰爭風險的人

前總統馬英九與蔡英文總統連日來隔空交戰，國民黨主席江啟臣今在中常會上聲援馬英九。江表示，美中對抗情勢升高，共軍演習、共機...

熱門新聞

影／指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

數位身分證製作成本高 補領擬從200元漲到900元

又是台灣輸出病例！菲籍女性自台返國 確診新冠肺炎

錄音檔風波 黃國昌深夜回應：沒想過私下聊天會被公開

數位身分證補領收900元？內政部：安全標準達軍事機密

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。