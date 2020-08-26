快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇震清辭中常委缺額 「英系」立委蔡易餘遞補

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨中執會今天再互推一席中常委，由「英系」立委蔡易餘遞補。圖／取自蔡易餘臉書
民進黨中執會今天再互推一席中常委，由「英系」立委蔡易餘遞補。圖／取自蔡易餘臉書

民進黨立委蘇震清日前因涉嫌收賄案遭羈押禁見，隨後主動辭去中執委及中常委職務，中執委缺額由高雄市前議員蔡昌達遞補，民進黨中執會今天再互推一席中常委，由「英系」立委蔡易餘遞補。

今天也舉行蔡昌達就任中執委宣誓，另屏東縣長潘孟安及高雄市長陳其邁因南部豪雨缺席中執會，將擇期再補宣誓就任中執委（民進黨執政縣市長為當然中執委）。

民進黨日前新出爐的中常委代表黨內權力核心結構，包括英系蘇震清、黃承國；正國會陳亭妃、陳茂松；新潮流系梁文傑、許淑華及李昆澤；海派王定宇；綠色友誼連線何志偉及蘇系吳秉叡。隨後因蘇震清遭羈押禁見，英系決定推蔡易餘補上中常委缺額。

據了解，中常委選舉之前，英系原本也有意規畫由蔡易餘參選中常委，也一度希望與蘇震清協調，但蘇震清堅持參選，隨後也造成一連串風波。

此外，民進黨廉政會日前決議讓蘇震清停權三年，至於另一位涉收賄案的前立委陳唐山，因近年未繳黨費，已非黨員，因此不處理。

蘇震清 中常委 民進黨

延伸閱讀

搜索前 蘇震清「收風」 調銀行明細串證

蘇震清遭停權3年中常委不保 2022縣長路難行

風聲走漏讓蘇震清做假證據？ 北檢分案查洩密

檢調搜索前 蘇震清開支票給李恆隆辯還錢

相關新聞

蘇震清辭中常委缺額 「英系」立委蔡易餘遞補

民進黨立委蘇震清日前因涉嫌收賄案遭羈押禁見，隨後主動辭去中執委及中常委職務，中執委缺額由高雄市前議員蔡昌達遞補，民進黨中...

黨產釋憲結果將公布 江啟臣：國民黨不會任人宰割

司法院大法官會議即將在28日公布《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》釋憲結果。國民黨主席江啟臣今在中常會表示，在蔡英...

立委：育兒津貼與托育補助差額若減 政策恐破功

民進黨立委范雲今舉行「0-6歲國家一起養」政策公聽會，提及「育兒津貼」與「托育補助」的競合關係，現行規畫縮減兩者的差額，...

引述吳釗燮投書 義媒：台灣克服疫情後盼加入聯合國

義大利電子媒體「義大利商業報」（Affaritaliani.it）日前引述外交部長吳釗燮投書指出，台灣在成功對抗2019...

台非商機研討會 索馬利蘭駐台代表現身盼經貿合作

索馬利蘭駐台代表穆姆德今天說，索國戰略地位重要，在全球新局勢下，台索雙方應把握機會，促進共同利益、強化經貿關係

聲援馬英九 江啟臣：蔡政府不該汙名提醒戰爭風險的人

前總統馬英九與蔡英文總統連日來隔空交戰，國民黨主席江啟臣今在中常會上聲援馬英九。江表示，美中對抗情勢升高，共軍演習、共機...

馬英九回鍋黨主席被看衰？ 尚毅夫：黨內附和他必定倒楣

前總統馬英九與總統蔡英文近日屢因九二共識、兩岸國防議題頻開砲火，更有消息傳出馬英九有意回鍋黨主席。對此，2008年曾任馬總統競選總部發言人的媒體人蔡詩萍認為，馬英九實在不必跳到第一線，也呼籲他千萬不要有「回鍋」的念頭；媒體人尚毅夫也直言，馬英九是國民黨的負數，他的言論有黨內部分人支持他，這樣國民黨一定倒楣。

藍黨代表「卡朱」？提案明年黨主席不得參選總統

國民黨全代會即將在9月6日登場，雖然江啟臣已上任半年，不過明年黨主席有權提名2024總統人選，因此仍為黨內熱門話題，前主...

影／訪基隆法國公墓有感 馬英九：歷史的錯誤不能遺忘

前總統馬英九今天帶領大九學堂學生到基隆探訪法國公墓、民族英雄紀念碑，文史工作者吳盛宏解說當年清法戰爭的歷史，馬英九仔細聆...

誰在內部找敵人？ 高思博：愛國不一定要「義和團」

前總統馬英九和總統蔡英文最近激烈爭辯台灣安不安全。國民黨中常委高思博認為，執政黨的論點已偏離國家安全的真諦，只說義和團式...

最高法院遺失卷證 監察院要求司法院檢討改進

監察院今天指出，最高法院內部管理不當，導致民國107年時遺失15宗卷證，迄今未尋獲，核有違失；監察院12日通過監委蔡崇義...

AIT：全球供應鏈重塑 台灣面對獨一無二好機會

美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，強化並確保供應鏈安全是美台共享的優先目標；美方相信，台灣正面對獨一無二好機會，可參...

熱門新聞

影／指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

數位身分證製作成本高 補領擬從200元漲到900元

錄音檔風波 黃國昌深夜回應：沒想過私下聊天會被公開

又是台灣輸出病例！菲籍女性自台返國 確診新冠肺炎

數位身分證補領收900元？內政部：安全標準達軍事機密

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。