蘇震清辭中常委缺額 「英系」立委蔡易餘遞補

民進黨立委蘇震清日前因涉嫌收賄案遭羈押禁見，隨後主動辭去中執委及中常委職務，中執委缺額由高雄市前議員蔡昌達遞補，民進黨中執會今天再互推一席中常委，由「英系」立委蔡易餘遞補。

今天也舉行蔡昌達就任中執委宣誓，另屏東縣長潘孟安及高雄市長陳其邁因南部豪雨缺席中執會，將擇期再補宣誓就任中執委（民進黨執政縣市長為當然中執委）。

民進黨日前新出爐的中常委代表黨內權力核心結構，包括英系蘇震清、黃承國；正國會陳亭妃、陳茂松；新潮流系梁文傑、許淑華及李昆澤；海派王定宇；綠色友誼連線何志偉及蘇系吳秉叡。隨後因蘇震清遭羈押禁見，英系決定推蔡易餘補上中常委缺額。

據了解，中常委選舉之前，英系原本也有意規畫由蔡易餘參選中常委，也一度希望與蘇震清協調，但蘇震清堅持參選，隨後也造成一連串風波。

此外，民進黨廉政會日前決議讓蘇震清停權三年，至於另一位涉收賄案的前立委陳唐山，因近年未繳黨費，已非黨員，因此不處理。