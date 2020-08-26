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聲援馬英九 江啟臣：蔡政府不該汙名提醒戰爭風險的人

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。記者曾吉松／攝影
國民黨主席江啟臣。記者曾吉松／攝影

前總統馬英九蔡英文總統連日來隔空交戰，國民黨主席江啟臣今在中常會上聲援馬英九。江表示，美中對抗情勢升高，共軍演習、共機繞台挑釁愈加頻繁，執政當局不應該對區域形勢毫無警覺，對於民主社會所提出的質疑，執政者更應該回歸事實權責來回應，不應該來刻意汙名化這些提醒了戰爭風險的人。

江啟臣表示，上個星期日是823砲戰六十二週年紀年日，戰爭的記憶，提醒大家和平的難能可貴。新冠肺炎疫情與美國總統大選，讓美中對抗的情勢急遽升高，國際危機組織今年6月的《危機觀察》報告將台灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，共軍演習、共機繞台挑釁愈加頻繁，執政當局不應該對區域形勢毫無警覺。

江啟臣說，民主社會對執政者提出質疑是正常的，執政者應該回歸事實權責來回應，不應該來刻意汙名化這些提醒了戰爭風險的人。全力備戰，但決不畏戰，當然是國防基本工作；一致對外，共同捍衛國家利益更是不分朝野的目標。但是揭露衝突風險，提高全民危機意識，同樣是執政者應該有的作為。

江啟臣強調，國民黨為中華民國開國政黨，以維護中華民國主權為己任，以捍衛台灣安全為使命。為了國家安全以及兩岸和平，國民黨不怕當示警的烏鴉，除了支持國家充足戰備，同樣期待兩岸執政者，積極追求和平穩定的兩岸發展，以對話取代對戰，以競爭取代戰爭。

江啟臣 蔡英文 馬英九

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