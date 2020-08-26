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藍黨代表提案「卡朱」？ 明年黨主席不得參選總統

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

國民黨全代會即將在9月6日登場，雖然江啟臣已上任半年，不過明年黨主席有權提名2024總統人選，因此仍為黨內熱門話題，前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜，甚至前總統馬英九，都是熱門人選。就在此時，黨代表陳煥澤、莊杰森提案，主張「專任黨主席任內，不參加黨內初選，放棄參加總統選舉」，被黨內人士質疑「卡朱」。

提案辦法指出，黨主席有盡力籌募黨務運作經費責任，這不表示自身沒有財力，或沒有借款丶募款能力的人就不能勝任黨主席。自2021年第11屆黨主席選舉起，參選人應公開承諾，若當選，將專任黨主席，全心全意栽培優秀青年黨員，適材適用，大公無私，以本黨執政為最高目標，任內不參加黨內總統選舉初選，放棄參加總統選舉。

該提案說明指出，趨利避兇是人的本質，所以當選情看漲時，黨內精英便紛紛爭取出線參選黨主席，進而奪取總統大位，反之則乏人問津，溜之大吉。政黨既是一個選舉機器，則黨主席應大公無私，全心全意奉獻，帶領全黨上下一心，輔選每一位從政同志勝選，爭取服務鄉里丶國政，下至基層里長，上至總統大位。過去黨國不分，權責混淆。

提案還說，中華民國總統權力是巨大的，一直以來要謀大位者，都先要爭奪黨魁寶座，以為進階之用，「故易以權謀私，而導致不公，引發黨內高層爭鬪，嚴重破壞團結」，削弱戰力，自然就無法與民進黨拚鬥。自黨主席開放競選由基層黨員直選以來，在每次的激烈的選戰後，當選與落選人皆難達成基層期望之䀆釋前嫌丶修補關係，因而未能在選後團結一心，共同支持主席當選人，進而全心投入輔選。

提案強調，1+1不能等於甚至大於2，主要原因就是在於主席私心自用，壓抑對手，設想自己有利黨規條款，使自己順利成為本黨總統參選人。所以我提案本黨主席職位是專職，參選黨主席前得公開承諾若當選，（任期內）不參加黨內總統初選，放棄參加總統選舉。

黨內人士分析，過去要問鼎的總統大位，黨主席皆是跳板，但也因此造成黨內紛爭、破壞和諧，例如去年一位現任主席和一位前主席相爭大位，最後把原本不應淌渾水的人推出來，最後進退失據、兩敗俱傷，但國民黨卻沒記取教訓，還在搞黨主席、2024之爭。

國民黨 韓國瑜

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