快訊

玉山小獼猴遭車撞擊死亡 獼媽媽心痛緊抱屍5天不忍放手

彰化萬人血清抗體明公布 台大公衛、指揮中心全出席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰在內部找敵人？ 高思博：愛國不一定要「義和團」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在臉書直播中強調，放棄追求和平能和主權並存的努力，將把台灣帶向危險的境界。圖／高思博提供
國民黨中常委高思博在臉書直播中強調，放棄追求和平能和主權並存的努力，將把台灣帶向危險的境界。圖／高思博提供

前總統馬英九和總統蔡英文最近激烈爭辯台灣安不安全。國民黨中常委高思博認為，執政黨的論點已偏離國家安全的真諦，只說義和團式的空話和大話，放棄追求和平能和主權並存的努力，將把台灣帶向危險的境界。

大陸軍演強度和密度近年不斷增強，以致於全台升高戒備的等級，例如台南機場的IDF軍機經常在深夜升空執勤，監控侵擾的共機，讓民心普遍不安。高思博昨在「阿博講道理」臉書直播中，提醒執政當局應多為直接面對緊張國防情勢的年輕人著想，讓大家永遠能和平又快樂地過情人節。

高思博說，爭議開端是來自馬英九主持「國家不安全研習會」，惹得執政團隊發動各路大軍圍攻，蔡總統甚至認為馬英九是在內部找敵人，對國家沒有幫助。高思博說，其實意思剛好相反，台灣的敵人絕對是在外面。

「和平不到絕望，絕對不放棄和平；犧牲不到最後關頭，絕不輕言犧牲」，高思博認為先總統蔣中正的這句名言點出了國家領導人的認知，領導人不應輕言戰爭，平時經常說狼來了，以後沒人會相信。

高思博強調，和平與主權並非無法並存，民進黨刻意將其操作為對立的概念，讓大家誤以為要和平就會丟主權，這才是試圖塑造且打擊內部敵人的作法。

高思博 馬英九

延伸閱讀

檢舉風潮驚人 高思博：檢舉機制應確保公眾生活優先

蔡詩萍轟別再沉迷九二共識 馬英九：他不了解

馬英九再提醒蔡英文：承受中共第一波攻擊恐萬民受害

屢與蔡英文互嗆 蔡詩萍：馬英九恐讓卸任總統失去高度

相關新聞

美照又一發！陳玉珍七夕回眸寫情詩 籲開放「陸配有情人團聚」

號稱「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍最近形象丕變，繼上次與國民黨立委徐巧芯驚艷合照後，七夕當天她再次化身溫柔小女人，浪漫大捲身穿香奈兒風格小黑洋裝，她PO出在吧檯前回眸的美照。為望穿秋水的陸配們請命，希望政府比照外配盡快開放。曾就讀台大中文系的她，應景寫下一首浪漫的情詩《七夕》，向政府喊話，「讓有情人終能相聚！」

藍黨代表提案「卡朱」？ 明年黨主席不得參選總統

國民黨全代會即將在9月6日登場，雖然江啟臣已上任半年，不過明年黨主席有權提名2024總統人選，因此仍為黨內熱門話題，前主...

影／訪基隆法國公墓有感 馬英九：歷史的錯誤不能遺忘

前總統馬英九今天帶領大九學堂學生到基隆探訪法國公墓、民族英雄紀念碑，文史工作者吳盛宏解說當年清法戰爭的歷史，馬英九仔細聆...

誰在內部找敵人？ 高思博：愛國不一定要「義和團」

前總統馬英九和總統蔡英文最近激烈爭辯台灣安不安全。國民黨中常委高思博認為，執政黨的論點已偏離國家安全的真諦，只說義和團式...

最高法院遺失卷證 監察院要求司法院檢討改進

監察院今天指出，最高法院內部管理不當，導致民國107年時遺失15宗卷證，迄今未尋獲，核有違失；監察院12日通過監委蔡崇義...

AIT：全球供應鏈重塑 台灣面對獨一無二好機會

美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，強化並確保供應鏈安全是美台共享的優先目標；美方相信，台灣正面對獨一無二好機會，可參...

馬辦批「拿掃帚去打仗」說 蘇貞昌：重要的是決心而非軍力

行政院長蘇貞昌今天上午出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前受訪時被問到馬英九「首站即終戰」及馬辦...

接國民黨文傳會副主委 鄭照新：發揮戰士本色

高雄市政府前新聞局長鄭照新論述能力、戰鬥力俱佳，國民黨主席江啟臣鼓勵他接下文傳會副主委，鄭照新證實此事，他說，在黨最艱困...

民眾黨千萬保證金充公 柯文哲僅回：有這麼多嗎？

民眾黨多次選戰失利，因幾乎未達得票率門檻，千萬選舉保證金被充公，台北市長柯文哲今天出席台北內湖科技園區發展協會發起的「第...

捷克議長將來台參訪 立院高規格防疫

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的訪問團來台行程中，將安排參訪立法院，議長韋德齊也安排在議場演講...

捷克團訪台將分流管控落實防疫 訪賓用完廁所立刻消毒

捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）應立法院邀請，8月30日將率團抵台訪問，將赴立院演講。立院表示，將參考...

索馬利蘭駐台代表：代表處預定9月上旬正式成立

索馬利蘭駐台代表穆姆德今天說，駐台代表處設立工作持續進行，預計9月上旬正式開始運作，人員編制預定5人，計畫招募2名台灣職...

熱門新聞

影／上海台灣移入確診是我國七旬婦 離台前曾聚餐匡列33人

錄音檔風波 黃國昌深夜回應：沒想過私下聊天會被公開

數位身分證製作成本高 補領擬從200元漲到900元

數位身分證補領收900元？內政部：安全標準達軍事機密

「台灣輸出病毒」連環爆！4人已排除 迄今7例

台灣輸出病例頻傳 律師驚吐不普篩結果：輪到我們被封鎖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。