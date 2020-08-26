誰在內部找敵人？ 高思博：愛國不一定要「義和團」

前總統馬英九和總統蔡英文最近激烈爭辯台灣安不安全。國民黨中常委高思博認為，執政黨的論點已偏離國家安全的真諦，只說義和團式的空話和大話，放棄追求和平能和主權並存的努力，將把台灣帶向危險的境界。

大陸軍演強度和密度近年不斷增強，以致於全台升高戒備的等級，例如台南機場的IDF軍機經常在深夜升空執勤，監控侵擾的共機，讓民心普遍不安。高思博昨在「阿博講道理」臉書直播中，提醒執政當局應多為直接面對緊張國防情勢的年輕人著想，讓大家永遠能和平又快樂地過情人節。

高思博說，爭議開端是來自馬英九主持「國家不安全研習會」，惹得執政團隊發動各路大軍圍攻，蔡總統甚至認為馬英九是在內部找敵人，對國家沒有幫助。高思博說，其實意思剛好相反，台灣的敵人絕對是在外面。

「和平不到絕望，絕對不放棄和平；犧牲不到最後關頭，絕不輕言犧牲」，高思博認為先總統蔣中正的這句名言點出了國家領導人的認知，領導人不應輕言戰爭，平時經常說狼來了，以後沒人會相信。

高思博強調，和平與主權並非無法並存，民進黨刻意將其操作為對立的概念，讓大家誤以為要和平就會丟主權，這才是試圖塑造且打擊內部敵人的作法。