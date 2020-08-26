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馬英九回鍋黨主席被看衰？ 尚毅夫：黨內附和他必定倒楣

聯合新聞網 / 綜合報導
前總統馬英九近日動作頻頻，屢因九二共識、兩岸國防議題與總統蔡英文頻開砲火，更有消息傳出馬英九有意回鍋黨主席。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九近日動作頻頻，屢因九二共識、兩岸國防議題與總統蔡英文頻開砲火，更有消息傳出馬英九有意回鍋黨主席。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九與總統蔡英文近日屢因九二共識、兩岸國防議題頻開砲火，更有消息傳出馬英九有意回鍋黨主席。對此，2008年曾任馬總統競選總部發言人的媒體人蔡詩萍認為，馬英九實在不必跳到第一線，也呼籲他千萬不要有「回鍋」的念頭；媒體人尚毅夫也直言，馬英九是國民黨的負數，他的言論有黨內部分人支持他，這樣國民黨一定倒楣。

根據《中國時報》報導，蔡詩萍受訪時指出，馬英九很在意，國民黨的新生接班梯隊不在意他曾創造兩岸和平的九二共識，所以才出來講話，但蔡詩萍認為馬應該要放下，不需要站在第一線，他去挑戰蔡英文會讓國民黨很尷尬，且再選黨主席會對新生代的接班造成阻礙，「千萬不要有任何回鍋的念頭」。

媒體人尚毅夫也在政論節目《新聞面對面》中表示，就他所知，馬英九在幾個月前就有徵詢過其他人的意見，所以有消息傳出來說他要選黨主席，甚至出來選2024年總統。他認為，馬英九要不要回鍋由他決定，但有一個最大的問題，就是馬英九背後還有一些官司，他還是需要政治力量支撐。他懷疑，某種程度上來說，馬英九若要選黨主席，背後還有一些官司的問題。

尚毅夫說，「馬英九現在是國民黨的負數」，他一直是國民黨的負數，他是前總統、前國民黨主席，所以講話的分量會高於一般人，大家會以他的話做討論。嚴重的是，黨內的不分區立委、智庫人士都會應和他。

尚毅夫提到，整個黨的系統、黨的代表著應和的時候，讓一般民眾如何去想馬英九講的話？原來國民黨裡面有一些代表黨的人都是支持他的，這樣說國民黨不會遭殃嗎？國民黨一定遭殃，所以為什麼說馬是負數，因為總是有一批人去應和他。國民黨不分區立委代表整個國民黨，所以去應和馬英九說的話，民眾就會揣測馬英九的某一部分代表國民黨，如果這個邏輯沒錯的話，人民就會覺得國民黨有這種論調，國民黨就一定倒楣。

國民黨 馬英九 九二共識 兩岸關係

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