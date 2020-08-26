馬辦批「拿掃帚去打仗」說 蘇貞昌：重要的是決心而非軍力

行政院長蘇貞昌今天上午出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前受訪時被問到馬英九「首站即終戰」及馬辦批評其「拿掃帚去打仗」的言論，蘇貞昌舉三國演義「赤壁之戰」為例反擊表示，面對侵略，最重要是舉國一致，不要唱衰自己，一定要展現決心，而不是數飛機有幾架、大砲有幾個。

前總統馬英九日前演講時提出「首戰即終戰」的言論，並酸行政院長蘇貞昌說要拿掃帚去打仗，讓民眾人心惶惶，遭蔡政府府院黨重砲回擊。

蘇貞昌表示，三國演義「赤壁之戰」，曹操率80萬大軍，東吳僅5萬兵力，但最後東吳、劉備、諸葛亮卻能聯手抗曹成功，保住了南方和平，也避免生靈塗炭。這故事千年來在民間流傳，最重要寓意就是不要唱衰自己，一定要展現團結一致對外的決心。