民眾黨千萬保證金充公 柯文哲僅回：有這麼多嗎？

民眾黨多次選戰失利，因幾乎未達得票率門檻，千萬選舉保證金被充公，台北市長柯文哲今天出席台北內湖科技園區發展協會發起的「第三屆內科千人捐血活動」，柯文哲被問及千萬保證金將充公，黨內財務怎處理？柯文哲僅說「有這麼多嗎？」沒有正面回應。

柯文哲今天公開行程都不受訪，面對民眾黨屢次選戰失利，儘管2020選舉獲11.22%政黨票，依政黨法每年可領7944萬元政黨補助款，4年可獲3億多元，但從2020立委選舉、到最近高雄市長補選、台中和平區長補選，幾乎都未達得票率門檻，合計約1012萬保證金被充公，柯文哲出席公開行程並沒有正面回應。

至於柯文哲今天一早出席內科「第三屆內科千人捐血活動」，原訂9點30分抵達活動現場，卻遲至9點50分才到，足足遲到了20分鐘，柯文哲一到內科瑞光路，馬上表示，是因為車禍行程耽誤，據了解，柯文哲的座車塞在麥帥橋上，還問幕僚「這怎麼會堵住？」幕僚急忙查，才知是麥帥橋上發生車禍。

柯文哲致詞表示，之前的內科千人捐血活動，一共捐出1600袋血，內科園區年輕人比較多，辦這個活動比較容易，柯文哲也順帶幫自家的產業調查宣傳，呼籲企業配合北市產業局每兩年一次的產業園區及生技產業調查作業，讓市府可以更準確瞭解企業發展，若有收到問卷多多配合。

柯文哲遲到20分鐘，不過致詞卻1分鐘不到，僅呼籲要有熱情的捐血人，並說「趕快將活動結束...」也正因為接下來還有市政行程規劃，幕僚並沒有安排讓柯文哲響應捐血，柯文哲到場後行程十分鐘左右結束。