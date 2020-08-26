捷克議長將來台參訪 立院高規格防疫

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的訪問團來台行程中，將安排參訪立法院，議長韋德齊也安排在議場演講。立法院就此舉行記者會，立法院説明接待的流程，疾管署副署長莊人祥也到場說明。除了高規格接待外就防疫需求，採取台、捷人員分流，全程戴口罩，行經動線也採行前、事後消毒，連飲用後的水也消毒才倒掉。而議場在參訪團離去後，先以次氯酸水消毒，則再以「機器人」紫外線消毒，一天後再以酒精「精緻」消毒，確保完全消毒。

捷克參院議長將訪台 莊人祥：防疫規格沒放鬆

【中央社／台北26日電】

捷克參議院議長維特齊30日將率領約90人的訪問團訪台，維特齊預定9月1日到立法院發表演講。衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天表示，捷克訪問團雖然人數比較多，但是防疫規格沒有放鬆。

立法院總務處、秘書處今天共同召開記者會，說明立法院接待維特齊（Miloš Vystrčil）訪問團的防疫規劃，並邀請莊人祥向媒體說明這次捷克訪問團的防疫原則。

關於接待維特齊訪問團的防疫規劃，立法院秘書處長吳慧玲說，以防疫優先原則規劃安排，非常謝謝中央流行疫情指揮中心，包括多次到立法院場勘给予指導。

莊人祥指出，這次捷克訪問團雖然人數比較多，但是防疫規格沒有放鬆。捷克訪問團是專機來回，不會搭一般飛機，訪問團在入境台灣時，需有登機前3天內採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢驗陰性證明，8月30日到台灣也會採檢，9月1日還會再採檢一次，所以訪問團總共會有三次採檢，確保風險降到最低。

他說，這次維特齊所率捷克訪問團，每個點的活動都是團進團出，全程都會有接送。另外，外交部也會特別準備防疫專車，訪問團的成員都有固定搭乘的專車，所以不會混雜。訪問團成員到任何參訪地點都全程戴口罩，也會保持社交距離。

關於9月1日立法院接待捷克訪問團到院參訪的防疫規劃，莊人祥指出，訪問團到立法院的每一個點參訪，都會有分流措施，還會專人全程陪同，落實全程防護。

莊人祥表示，捷克訪問團參訪立法院的動線和參訪點都有縝密規劃，包括廁所的安排，廁所都有人站崗，訪問團使用完廁所之後的清潔和消毒，以及電梯怎麼搭乘，有幾部電梯管控只能由訪問團使用。另外，也會規劃媒體採訪動線和定點。

立法院總務處、秘書處今天在召開記者會的現場立法院大門口，也展示了紫外線室內滅菌消毒等器材，並請環保人員穿上標準消毒著裝演練消毒程序。