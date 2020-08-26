捷克團訪台將分流管控落實防疫 訪賓用完廁所立刻消毒

捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）應立法院邀請，8月30日將率團抵台訪問，將赴立院演講。立院表示，將參考中央疫情指揮中心規劃，從廁所到電梯都會進行分流管制，捷克訪賓與立院人員不會交互使用。捷克訪賓使用完廁所，也會立刻消毒。

立法院上午舉行記者會說明防疫規劃。疾管署副署長莊人祥說明捷克團訪台的防疫基本原則，將會落實台捷分流。捷克團將採專機來回，入境台灣時需要附上三天內PCR檢測陰性證明，8月30日、9月1日都要再行採檢一次，總共三次採檢，把風險降到最低。

莊人祥說，捷克團在台期間團進團出，外交部將由防疫專車全程接送，防疫專車上都是固定座位，參訪行程會全程戴口罩、保持社交距離，專人全程陪同，落實防護。莊人祥表示，疾管署多次到立院會勘，動線、參訪點到廁所安排都有縝密規劃。台灣與捷克人員分流進出，電梯、廁所也都有分流管控，訪賓使用完廁所，也會立即清潔消毒。

立法院總務處說明，配合防疫再環境消毒共三道程序，訪賓抵達進入議場後，行經的正門等路徑就會先噴灑次氯酸水；訪賓結束演講離開議場，也會立刻進行室內的噴灑，接著使用紫外線消毒機滅菌，靜置一天後，再請清潔公司用擦拭桌面等進行細部消毒。

立法院秘書處處長長吳慧玲表示，希望在防疫優先的原則下，也能達到待客之道。

捷克團預計將有35人訪問立院，包括捷克參議院正副議長、外交委員會主席、8位參議員、國會秘書長、國際關係處處長，一向友我的布拉格市長賀瑞普也將造訪立院。外交部表示，韋德齊應立院邀請率團訪台，將是捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團。