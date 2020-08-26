搬三國演義嗆馬辦 蘇貞昌：不要唱衰自己

前總統馬英九與馬英九辦公室近日來與民進黨政府多次激辯兩岸議題與中共「首戰即終戰」的攻台策略，並酸行政院長蘇貞昌曾說要拿掃帚去打仗，讓民眾人心惶惶。蘇貞昌今則搬出三國演義赤壁之戰反擊指出，面對侵略，最重要是舉國一致，最重要是不要唱衰自己，最重要是展現決心，不是飛機幾架、大砲幾個。

蘇貞昌今出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前接受時事問答，被問到馬辦批評其「拿掃帚去打仗」的言論。

蘇貞昌說，大家看三國演義赤壁之戰，曹操率80萬大軍，東吳僅5萬人，當時東吳朝中也有主張投降的人，說不能打仗、要和平，否則生靈塗炭，諸葛亮跟周瑜則認為投降雖也是一個方法，有些人可以保有榮華富貴，但犧牲的是人民，最後東吳、劉備、諸葛亮聯手抗曹成功，保住了南方和平，避免生靈塗炭。

蘇貞昌表示，這事一千年來在民間勇為流傳，也就是面對侵略，最重要是舉國一致，最重要是不要唱衰自己，最重要是展現決心，不是飛機幾架、大砲幾個。

對於掃帚挨批，蘇貞昌則解釋這並非自己發明的，而是英國人當年抵抗納粹的說法，當初英國人上下一致，就算最後掃帚也會拿起來跟德國打，也因此縱使有武力強弱懸殊，德國還轟炸倫敦，英國人也不畏縮，不但保住英國、挽救歐洲，最後贏的勝利，因此怎麼保護自己家園，重要的是決心，「一把掃帚講的是決心。」