美照又一發！陳玉珍七夕回眸寫情詩 籲開放「陸配有情人團聚」

號稱「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍最近形象丕變，繼上次與國民黨立委徐巧芯驚艷合照後，七夕當天她再次化身溫柔小女人，浪漫大捲身穿香奈兒風格小黑洋裝，她PO出在吧檯前回眸的美照，為望穿秋水的陸配們請命，希望政府比照外配盡快開放。曾就讀台大中文系的她，應景寫下一首浪漫的情詩《七夕》，向政府喊話，「讓有情人終能相聚！」

陳玉珍在陳玉珍 珍愛金門臉書PO文，說牛郎與織女每年尚有一次機會可以鵲橋相會，但在現實世界裡，仍有將近2000對「牛郎與織女-兩岸新婚夫妻」，至今仍無法相聚團圓。他們超過半年分居兩地，天天看著海峽對岸望穿秋水...藉著七夕情人節之時，呼籲陸委會，希望能儘快地比照外籍配偶，讓這些彼此相愛的夫妻能夠相依偎，早日返台團聚，共享天倫。

陸配大呼感謝，「謝謝委員爲陸配發聲...我們和外配比起來已經白白流失了八個月的時光...」、「感謝委員為陸配團聚的努力，人美心美...」

也有網友大讚「好文采」、「我也想搬去金門跟委員一起努力了！」、「美」、「祝妳情人節快樂，能快點找到妳心中的Mr. Right」、「文圖不符...牛郎在哪裡？」