馬英九再提醒蔡英文：承受中共第一波攻擊恐萬民受害

前總統馬英九日前演講時提醒若中共攻打台灣可能是「首戰即終戰」引發爭議，與蔡英文總統隔空交戰數日，昨天行政院前院長蘇貞昌也批評馬當大官、領高薪還講這種話，實在對不起台灣人民。

馬英九今表示，「首戰即終戰」是國防部智庫提出的報告，並非他的主張，並再度提醒蔡總統若堅持承受第一波攻擊會對台灣會帶來很大的戰禍，可能造成生靈塗炭、萬民受害，身為總統千萬不能夠拿老百姓的生命財產開玩笑。

馬英九上午出席大九學堂在淡水滬尾砲台的活動時受訪表示，幾天下來大家應該都很了解，首站即終戰是國防部的智庫所提出來的報告，說明中共對台灣進攻的政策，他引用的目的是在提醒政府，蔡總統說台灣在遭受第一波攻擊後，會承受然後再向國際求救，他的發言主要是提醒蔡總統這是很危險的作法，因為到時候可能沒時間去求救了。

馬英九強調，最重要的，身為一個總統應該要防止戰爭的發生，而不是在戰爭發生後才去求救，這不是他的主張，而是提醒，但蔡總統還是照自己的方法做下去的話，對台灣會帶來很大的戰禍，就算是第一波的攻擊都可能造成生靈塗炭、萬民受害，身為總統千萬不能夠拿老百姓的生命財產開玩笑。